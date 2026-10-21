"Una familia tendría que ahorrar 16 años para tener la cuota inicial de una casa": Camacol

"Si una familia que gana dos salarios mínimos quisiera comprar una vivienda de interés social, tendría que ahorrar todo su ingreso durante 16 años para acceder a la cuota inicial", aseguró el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, en la apertura del Congreso Colombiano de la Construcción de 2026.

La construcción de vivienda viene en caída libre en los últimos años en medio de decisiones como la terminación del programa de subsidios Mi Casa Ya. Las cifras del gremio apuntan a que se perdieron unos 47 billones de pesos en construcción de edificaciones en los últimos años y la inversión en vivienda pasó de 5 % del PIB en 2022 a 2,5 % del PIB cuatro años después, en 2026.

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El gobierno de Gustavo Petro primero modificó el programa Mi Casa Ya para incorporar el puntaje de Sisbén como requisito para la entrega y después cerró el programa para nuevos beneficiarios argumentando falta de recursos.

Según Camacol, apenas un 10 % de la población en Colombia tiene la capacidad de comprar una vivienda sin una ayuda del gobierno. Primero hay que resolver la crisis fiscal: la respuesta sobre los subsidios de vivienda.



"Lo hemos hablado, lo decía el vice en las conclusiones de la mesa, resolvamos el tema fiscal y más adelante damos la discusión de subsidios. Quiero decirlo, no es que renunciemos a eso, es que tenemos que acompañar al gobierno mientras resolvemos", advirtió Herrera.

El gremio le está proponiendo al gobierno alternativas como permitir que se movilice el ahorro de los colombianos en fondos voluntarios de pensiones hacia la compra de vivienda, que se den mayores beneficios tributarios para la compra de vivienda y que se den las condiciones para que el sector pueda desarrollar proyectos destinados al arrendamiento de vivienda.

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Entre las condiciones para incentivar la construcción de vivienda está la simplificación de trámites, algo que se abordará en una mesa especial entre los empresarios y el gobierno.

Hoy en el país hay unos 1.424 proyectos de vivienda listos para iniciar construcción que podrían generar inversiones por 98 billones de pesos y unas 257 mil viviendas.