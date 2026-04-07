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Blu Radio  / Economía  / Gremios preparan propuesta para que nuevo Gobierno reviva 'Mi Casa Ya' con menores costos
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Gremios preparan propuesta para que nuevo Gobierno reviva 'Mi Casa Ya' con menores costos

Desde mediados del año pasado los colombianos no pueden acceder a los subsidios que entregaba el Gobierno nacional para comprar vivienda nueva por cuenta de la crisis fiscal.

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