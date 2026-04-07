Gremios preparan propuesta para que nuevo Gobierno reviva 'Mi Casa Ya' con menores costos

Varios gremios del país le entregarán a los candidatos presidenciales la fórmula para revivir el icónico programa 'Mi Casa Ya', pero con una fórmula que reducirá la necesidad de recursos públicos.

Los colombianos llevan meses sin poder acceder a los subsidios que entregaba este programa para subsidiar la cuota mensual (subsidiando las tasas de interés) y la cuota inicial en la compra de vivienda nueva. En diciembre de 2024, el Gobierno nacional dejó de recibir postulaciones de las familias interesadas en comprar casa y a mediados de 2025 reconoció que 'Mi Casa Ya' se suspendía indefinidamente por cuenta de la falta de recursos para financiar el programa por cuenta de la crisis fiscal.

"Recuperar un programa como Mi Casa Ya que es un referente internacional, un programa que debería volver a ser de mercado sin trámites, y que permita que con suficiencia de subsidios más hogares puedan entrar. ¿Cuál es lo nuevo allí? Vamos a hacer un programa que sea por lo menos un 40% más barato para el gobierno, para no afectar tanto las arcas de hacienda, teniendo en cuenta la crisis fiscal que vamos a heredar del desastroso gobierno del presidente Petro", explicó a Blu Radio el presidente de Camacol Guillermo Herrera.

La suspensión de los subsidios es una de las razones tras el desplome de la construcción de vivienda en el país según Camacol. El gremio calcula que en los últimos meses las ventas cayeron casi un 12% mientras que el inicio de nuevos proyectos se desplomó un 40% anual en febrero.



La propuesta para revivir a Mi Casa Ya es parte de un documento técnico que será presentado el próximo 20 de mayo, a 11 días de la primera vuelta. El documento cuenta con aportes de Asocajas, el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, ColCapital y el apoyo técnico del BID.

En segundo lugar, el documento tendrá propuestas para impulsar la compra de vivienda en hogares jóvenes y en la clase media. Un tercer apartado incluirá propuestas para incentivar el ahorro para la compra de vivienda y en cuarto lugar explorar las construcciones de vivienda directamente destinadas al arrendamiento, conocidas como "multifamily". Finalmente los gremios propondrán alternativas para impulsar la compra de vivienda para colombianos que viven en el exterior y pueden enviar remesas al país.

"De hecho, en el último año más del 10% de las viviendas que se comercializaron se vendieron a personas que no viven en el país, y eso cambia por regiones. En Quindío, por ejemplo, fue el 25%, en Santa Marta el 20%, en Cartagena el 20%. Creo que hay que aprovechar estas ventajas comparativas y generar mecanismos para que la inversión directa en vivienda en Colombia sea más fácil. Evitar que haya doble domicilio fiscal para las personas que quieran hacer eso, traer esa inversión y facilitar la llegada de esos recursos vía incentivos tributarios, arancelarios incluso", agregó Herrera.

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Revivir Mi Casa Ya podría llegar a impulsar la reactivación económica de la construcción pero financiarlo es un desafío para un gobierno que recibirá un presupuesto desfinanciado. Según cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal al gobierno le están faltando 32,1 billones de pesos para cumplir las metas de déficit de este año.