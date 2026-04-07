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Blu Radio  / Nación  / Fiscalía imputará a Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en accidente en Av. Mutis
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Fiscalía imputará a Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en accidente en Av. Mutis

La audiencia está programada para el 15 de abril de 2026. Se espera que el proceso continúe, incluso si Romero no se presenta, luego de conocerse que huyó del país tras el accidente.

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