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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Revelan detalles de grave accidente de tránsito en Barrancabermeja donde murió un policía

Revelan detalles de grave accidente de tránsito en Barrancabermeja donde murió un policía

Además del intendente, en el siniestro falleció una mujer; autoridades ya manejan dos hipótesis

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