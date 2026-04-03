Revelan detalles de grave accidente de tránsito en Barrancabermeja donde murió un policía

Un violento accidente de tránsito registrado hacia la 1:30 de la madrugada de este viernes en el sector del antiguo balneario El Oasis, en la vía al corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, dejó dos personas muertas y dos más heridas, en un hecho que ha generado conmoción en la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial de la Inspección de Tránsito, en el siniestro estuvieron involucrados dos vehículos que colisionaron de frente. Uno de ellos, una camioneta, era conducido por un hombre que resultó lesionado y fue trasladado a la Clínica Primero de Mayo, donde se confirmó que presentaba grado 2 de embriaguez.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Javier Vargas Soler, intendente jefe de la Policía Nacional, quien falleció en el lugar de los hechos, y Yolanda Navarro García, de 50 años, quien murió posteriormente en un centro asistencial. Ambos se movilizaban en un automóvil particular, en el que también resultaron heridos Nathalia Andrea Cuadro Navarro, de 26 años, y Óscar Mauricio Sauceso Lince, de 32, quienes permanecen bajo atención médica.

El director de Tránsito de Barrancabermeja, César Guzmán, confirmó que una de las principales hipótesis apunta a que la camioneta habría invadido el carril contrario: “Al parecer, invadió el carril del vehículo rojo, sumado a que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, lo que habría causado el accidente”, explicó.



Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, mientras reiteran el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, especialmente durante la Semana Santa, una temporada de alta movilidad en las vías del país.

El director de Tránsito de Barrancabermeja hizo un llamado a la prudencia y responsabilidad en las vías, al advertir que la ciudad se encuentra entre las que registran mayores índices de siniestros viales con víctimas fatales en el país, por lo que insistió en respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo como el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.