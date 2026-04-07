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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía pide reactivar circular roja contra Carlos Ramón González por caso UNGRD

Fiscalía pide reactivar circular roja contra Carlos Ramón González por caso UNGRD

Autoridades en Francia informaron que la solicitud de búsqueda internacional ya no estaba vigente en los 196 países que integran Interpol.

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