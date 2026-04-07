En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / En Guyana como diplomático: así vive funcionario que ayudó a que Carlos Ramón González esté prófugo

En Guyana como diplomático: así vive funcionario que ayudó a que Carlos Ramón González esté prófugo

Óscar Muñoz, en calidad de encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Managua, gestionó la renovación de la residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González.

Publicidad

Publicidad

Publicidad