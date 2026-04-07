En Guyana como diplomático: así vive funcionario que ayudó a que Carlos Ramón González esté prófugo

Pese a que el presidente Petro ordenó públicamente el retiro de Óscar Muñoz, tras revelarse que promovió sin autorización de la Cancillería una fiesta en la que participó el prófugo de la justicia Carlos Ramón González y que, además, adelantó gestiones diplomáticas para facilitar su residencia, el funcionario no fue desvinculado sino reubicado en otra misión. Su traslado le costó al Estado cerca de 73 millones de pesos

Óscar Muñoz, en calidad de encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Managua, gestionó la renovación de la residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González, señalado por ser el cerebro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) e imputado por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.

Cuando se hizo público este escándalo, la Cancillería aseguró que se trató de gestiones que no conoció ni el presidente Petro ni la ministra en ese entonces, Laura Sarabia. Le abrieron una investigación interna, pero luego su nombre volvió a ser noticia por una parranda vallenata promocionada por la Embajada de Colombia en Nicaragua en la que participó Muñoz y a la que también asistió Carlos Ramón siendo prófugo de la justicia.

En ese momento, el presidente Gustavo Petro en un trino pidió la salida de todos los funcionarios de la misión involucrados en la fiesta. Pero, aunque este funcionario aparece en todos los videos conocidos, en la tarima y bailando, no fue retirado de su cargo sino trasladado y nombrado primer secretario en la Embajada de Guyana.



Resolución de traslado de Óscar Muñoz a Guyana Foto: suministrada

Acta de posesión de Óscar Muñoz Foto: suministrada

La resolución fue firmada por la canciller Rosa Villavicencio el 17 de diciembre del año pasado y se posesionó, según un acta conocida por Blu Radio, el 23 de febrero de este año. Este medio conoció que el traslado de Muñoz de una embajada a otra le costó a la Cancillería, que está en plan de austeridad, 72.812.000 de pesos correspondientes a viáticos y menaje, es decir, un dinero que le dan para que trastee sus cosas de un país a otro. Su sueldo en Guyana es de 9.873 dólares, es decir, 36 millones de pesos mensuales.

Salario de Óscar Muñoz Foto: suministrada

Publicidad

Costo de traslado de Óscar Muñoz Foto: suministrada

Blu Radio consultó a la Cancillería para preguntar por qué si el mandatario ordenó la salida de este funcionario, la decisión fue reubicarlo a una embajada abierta por el Gobierno Petro, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. Por su parte, la unión de funcionarios de carrera diplomática y consular, cuestionó el nombramiento.

“El traslado de un funcionario profesional en medio de cuestionamientos no puede presentarse como un simple movimiento administrativo. Envía un mensaje equivocado, desdibuja el carácter excepcional de la profesionalidad y afecta la credibilidad del servicio exterior”, dijo Jose Salcedo, presidente encargado de Unidiplo.

