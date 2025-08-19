Tras suspensión de Mi Casa Ya, lanzan plan de choque para reactivar la vivienda en Antioquia

Ante la decisión del Gobierno nacional de suspender el programa de vivienda Mi Casa Ya, la Gobernación de Antioquia lanzó un plan de choque e invasión millonaria para reactivar este sector. Según la Administración Departamental, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) se destinarán más de 128 mil millones de pesos para respaldar 17.544 soluciones de vivienda.

Ante la suspensión del programa nacional Mi Casa Ya, que dejó en el limbo a más de 45 mil hogares postulados y 100 mil más en proceso de aplicación en todo el país, el Gobierno de Antioquia respondió con un ambicioso paquete de inversión para reactivar el acceso a vivienda en el departamento.

A través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) se destinarán más de 128 mil millones de pesos para respaldar 17.544 soluciones de vivienda, una cifra que iguala lo recibido por el departamento en más de 10 años de existencia del programa nacional. El Gobernador Andrés Julián Rendón explicó que la decisión se toma principalmente porque, si bien Antioquia esperaba recibir más de 20 mil subsidios durante el actual cuatrienio presidencial, apenas se han entregado poco más de 4 mil.

"Para Antioquia esperamos contar en el cuatrienio del gobierno del presidente Petro con un poco más de veinte mil subsidios. A la fecha, a Antioquia han llegado un poco más de cuatro mil. La solución, ¿cuál es la solución? Decidimos inyectarles este año cerca de ciento veintiocho mil millones de pesos", expresó el gobernador.

El gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza Posada, fue enfático al criticar la falta de apoyo del Gobierno nacional, que ha generado un descenso del sector de vivienda en los últimos tres años. A pesar de esto, el empresario destaca que han logrado salir a flote gracias a alianzas e inversiones estrategias.

"Nunca habíamos tenido tan pocos subsidios en el país y menos Antioquia con un gobierno que ha sido muy hostil. Nosotros hemos venido teniendo casi tres años de caída del sector en Antioquia, pero en estos seis meses hemos crecido un 30 % de enero a julio, incluida la vivienda social", aseguró el gerente.

El gerente de VIVA, Rodrigo Hernández Alzate, explicó una de las medidas que se tomarán, denominada Plan Rescate Mi Casa Ya, diseñada para cubrir el vacío financiero de 1.650 familias pertenecientes a 29 proyectos en 16 municipios.

"Estamos hablando de 29 proyectos identificados hasta el momento que tienen problema de suspensión de obras, están en un 90 o 100 %, pero parados a causa de no tener el cierre financiero de las familias en 16 municipios por un total de casi mil familias que están afectadas para el plan rescate", indicó el funcionario.

Entre las medidas más destacadas está el subsidio a la cuota inicial a través del programa VIVA mi Casa, con una inversión de 75 mil millones de pesos, que beneficiará a 3.577 familias. De igual manera, a través de VIVA Plus, una alianza con el Fondo Nacional del Ahorro, se facilitará el acceso inmediato a crédito para 10 mil familias, cubriendo hasta el 90% del valor de la vivienda.

A esto se suma el componente Aporte VIVA mi Casa, que ha entregado 1.500 incentivos por 14.400 millones de pesos. Es de anotar que estas medidas surgen en medio de una reducción presupuestal nacional del 25,5 % que se tendrá para el sector de la vivienda en 2026, lo que equivale a una caída de 1,6 billones a 1,2 billones.