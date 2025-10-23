Recuperar Mi Casa Ya, ¿la clave para reactivar la vivienda? Líderes del sector financiero responden

El camino para la reactivación del sector constructor en Colombia parece tener una ruta clara, aunque condicionada. Durante el panel sobre las apuestas para el nuevo ciclo del sector, celebrado en el Congreso Colombiano de la Construcción en Barranquilla, los líderes de las principales entidades financieras del país analizaron las cinco propuestas presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, al próximo gobierno.

El consenso fue evidente en un punto: la necesidad de recuperar el programa 'Mi Casa Ya'. César Pardo, presidente del Banco de Bogotá, fue el más enfático al respaldar la propuesta del gremio, que busca una versión 2.0 del programa, focalizada y con menor costo fiscal.

"De las cinco propuestas la más potente es volver a ponerle recursos a 'Mi Casa Ya'", afirmó Pardo. El banquero subrayó que el objetivo debe ser claro: "Hay que recuperar los niveles pospandemia en materia de vivienda".

Javier Suárez, presidente del Banco Davivienda, respaldó esta visión, señalando la importancia de los subsidios como pilar del sector. "No hay duda de que los programas de vivienda son determinantes y, en ese sentido, los subsidios de vivienda y las coberturas a la tasa deben mantenerse", enfatizó Suárez.



El desafío: La confianza y las tasas de interés

Pese al consenso sobre la necesidad de los subsidios, los líderes financieros advirtieron que ningún programa será suficiente sin un manejo macroeconómico que genere confianza.

César Pardo (Banco de Bogotá) ligó directamente la reactivación a la gestión fiscal que implemente el nuevo gobierno. "La mejor política pública para la reactivación es la estabilidad macroeconómica, y, ante la situación calamitosa de las finanzas, es indispensable que el próximo gobierno restablezca la confianza".

Esta delicada situación fiscal es también la principal barrera para la reducción de las tasas de interés, un clamor del sector y de los compradores. Pardo agregó que el ajuste a la baja de las tasas depende de administrar la difícil situación fiscal y que "a los bancos no les convienen las tasas de interés altas".

Javier Suárez (Davivienda), aunque también se mostró del lado de quienes piden bajar las tasas , advirtió sobre una nueva dinámica en el mercado hipotecario.

Comienza a haber una brecha entre las del Banco de la República y las hipotecarias, porque la dinámica de las entidades financieras está cambiando; nosotros, desde la banca, hemos prestado para hipotecas por debajo de los costos de financiación del Gobierno afirmó.

Suárez también reconoció el esfuerzo de los empresarios del sector: "Reinventaron sus negocios, en medio de un momento complejo y una situación fiscal complicada".

El futuro: 'Multifamily' y nuevos negocios

Más allá de 'Mi Casa Ya' y las coberturas a la tasa para vivienda VIS y No VIS , el panel destacó la urgencia de diversificar el portafolio de la construcción.

Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management, se centró en la propuesta de CAMACOL de impulsar nuevos modelos, como el multifamily (vivienda para renta). Corrales ve un gran potencial en este segmento, aunque señaló que "hay que resolver barreras regulatorias, algo que afortunadamente se puede superar".

Corrales, cuya firma maneja un portafolio de 10 billones de pesos , aseguró que estos nuevos negocios son esenciales para contrarrestar la actual coyuntura.

"Además de la vivienda, proyectos como los centros comerciales o construcciones para adultos mayores, entre otros, se tendrán que incorporar y ser soportados por el sector financiero", puntualizó.

Finalmente, el panel concluyó con un llamado a la colaboración. Laura Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), cerró con una invitación a la sinergia. "Queremos trabajar en conjunto, el sector público, el privado y los entes territoriales, para que más familias puedan acceder a tener casa propia y digna", declaró Roa.

