Recuperar Mi Casa Ya y crear vivienda para jóvenes: los retos para próximo Gobierno, según Camacol

En la apertura del Congreso Colombiano de la Construcción, que se realiza entre el 22 y el 24 de octubre en Barranquilla, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, alertó sobre la reducción en el acceso a vivienda formal en el país y pidió al Gobierno nacional adoptar políticas que reactiven el sector y fortalezcan la economía.

Herrera señaló que, en los últimos tres años, el porcentaje de hogares que accede a una vivienda formal pasó del 70% al 40%, una cifra que calificó como preocupante para el desarrollo urbano y la equidad social.

“¿Dónde las vamos a hacer, quién las va a financiar y cómo vamos a garantizar el acceso?”, cuestionó el dirigente gremial, al subrayar la necesidad de definir una política pública que evite que la expansión urbana sea informal y genere mayor desigualdad y deterioro en las ciudades.



Llamado a reactivar programas y fortalecer el ahorro

El presidente de Camacol destacó la importancia de recuperar programas exitosos como Mi Casa Ya, que permitió a más de 380.000 hogares acceder a vivienda propia.

La propuesta gremial busca rediseñar el programa para hacerlo más eficiente y menos costoso para el Estado, integrando recursos de las cajas de compensación familiar y de las entidades territoriales.



Asimismo, Herrera anunció la intención de crear un programa de reactivación orientado a los jóvenes, quienes enfrentan hoy las mayores dificultades para adquirir vivienda formal.

“Este programa debe incluir subsidios a las tasas de interés y mecanismos de financiación que abran oportunidades a una población que quiere ser propietaria y formal”, explicó.

El dirigente también insistió en recuperar los incentivos al ahorro, como las cuentas AFC, para disminuir la dependencia de los subsidios y promover una cultura financiera de largo plazo entre los hogares colombianos.



Optimismo y sostenibilidad: pilares del sector

Pese a las dificultades, Herrera resaltó que el sector constructor mantiene cerca de 600.000 viviendas en proceso de entrega hacia 2027, de las cuales más de 410.000 ya están prevendidas.

“A pesar de los estragos, este es un sector que camina con fuerza”, afirmó, destacando el papel de las cajas de compensación, las entidades territoriales y el sistema financiero en mantener el impulso de la vivienda.

El presidente de Camacol también subrayó que Colombia es hoy el país que más edificaciones sostenibles construye en el mundo, con certificaciones como Edge, y que la sostenibilidad debe ser el eje del futuro del sector.

Además, señaló que un 15% de las empresas constructoras ya incorporan inteligencia artificial y tecnologías BIM en sus procesos, lo que representa un avance hacia la productividad y la innovación.



Propuestas conjuntas para el nuevo Gobierno

Herrera reveló que Camacol trabaja junto con Asobancaria y Asocajas en la elaboración de un conjunto de propuestas que serán presentadas al próximo Gobierno nacional, con el objetivo de impulsar la vivienda, el empleo y la sostenibilidad desde el primer día de gestión.

Entre los nuevos modelos de negocio mencionó la promoción de proyectos de arrendamiento especializado, inspirados en experiencias de México, Chile y Estados Unidos, así como la venta de vivienda a colombianos en el exterior, una fuente creciente de inversión que, en ciudades como Cartagena y Santa Marta, representa hasta el 20% del total de ventas.

El presidente de Camacol concluyó su intervención recordando que la construcción formal es un motor de desarrollo económico y cohesión social, y que el reto principal de la política pública es garantizar que las próximas cuatro millones de viviendas que el país necesita sean formales, sostenibles y accesibles.

“Si dejamos que la informalidad crezca, deterioramos las ciudades, la seguridad y la equidad. El futuro de Colombia se construye con vivienda formal”, enfatizó.