Frenan a dueños de viviendas: inquilinos pueden denunciarlos por está práctica común

Cada vez es más común que las familias en Colombia opten por vivir en arriendo. Según el DANE, el 40,3% de los hogares paga un canon de arrendamiento, lo que significa que más de siete millones de personas habitan en viviendas arrendadas. Aunque esta práctica es habitual, aún existen tanto inquilinos como propietarios que desconocen los límites legales sobre lo que pueden y no pueden hacer.

Uno de los conflictos más frecuentes en estas relaciones es el de los morosos. Cuando un arrendatario deja de pagar, algunos propietarios deciden actuar por cuenta propia y toman medidas extremas, como cambiar las chapas o guardas de la puerta para impedir el ingreso del inquilino o incluso retener sus pertenencias.

Aunque a primera vista parezca una reacción comprensible ante el incumplimiento, lo cierto es que este tipo de acciones son ilegales y pueden acarrear graves sanciones para el propietario.



Cambiar chapas al inquilino puede ser un delito

De acuerdo con la legislación vigente, si un propietario cambia las cerraduras del inmueble sin autorización del inquilino, estaría incurriendo en una violación a la tenencia del bien, lo que constituye una falta grave ante la ley. En otras palabras, aunque el arrendatario esté atrasado en los pagos, el dueño no puede tomar justicia por mano propia.

Si esto ocurre, el inquilino tiene derecho a acudir a la Policía Nacional para denunciar el hecho y solicitar que se le restituya el acceso a la vivienda. En estos casos, las autoridades pueden exigirle al propietario que permita nuevamente el ingreso, aun cuando existan deudas pendientes. Solo un juez puede ordenar el desalojo o la entrega del inmueble.



Además, este tipo de acciones pueden tener consecuencias más graves de lo esperado. Si se demuestra que el dueño violó la tenencia del inmueble, podría enfrentar sanciones económicas o procesos judiciales por vulnerar los derechos del arrendatario.

Cómo actuar legalmente ante la falta de pago del arriendo

Cuando se presenta mora en el pago, los expertos en derecho inmobiliario recomiendan seguir los pasos establecidos por la ley:



Revisar el contrato de arrendamiento para verificar las cláusulas de incumplimiento.

de arrendamiento para verificar las cláusulas de incumplimiento. Notificar por escrito al arrendatario sobre la deuda y la intención de terminar el contrato.

al arrendatario sobre la deuda y la intención de terminar el contrato. Presentar una demanda de restitución de inmueble arrendado ante un juez, quien decidirá si procede el desalojo.

Mientras el proceso avanza, el inquilino puede seguir habitando la vivienda y conservar sus pertenencias. El propietario no puede impedirle el ingreso ni cambiar las cerraduras.

Tanto propietarios como arrendatarios deben conocer sus derechos y deberes, ya que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, y actuar impulsivamente puede derivar en consecuencias legales y económicas graves.

