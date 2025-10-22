Camacol presentará propuestas para el próximo Gobierno en el Congreso Colombiano de la Construcción

En el inicio del Congreso Colombiano de la Construcción, que se celebrará en Barranquilla del 22 al 24 de octubre , la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) se prepara para presentar un conjunto de propuestas cruciales destinadas al próximo gobierno. Estas iniciativas, desarrolladas en colaboración con Asobancaria y Asocajas , tienen como objetivo principal "recuperar el ritmo de construcción de vivienda y llegar a los hogares de menores ingresos".

Guillermo Herrera, presidente de CAMACOL, destacó que el evento será fundamental para analizar el rumbo del país. Las propuestas surgen de una reflexión conjunta sobre las necesidades de Colombia en un "contexto que será muy apretado desde el punto de vista fiscal".

Crítica a la gestión actual y el reto de la informalidad

Herrera también adelantó que durante el congreso se evaluará la gestión del gobierno saliente de Gustavo Petro. El líder gremial señaló que estos tres años "desafortunadamente no fueron los mejores para el país en general y mucho menos para la construcción de vivienda".



Uno de los ejes centrales del debate será cómo enfrentar la informalidad urbana. Según cifras del DANE y otras entidades, CAMACOL estima que Colombia necesitará "más de 4 millones de viviendas en los próximos diez años".

Es por eso que el principal aspecto que tendremos en cuenta en el Congreso será la presentación de las propuestas para el nuevo gobierno. Será un abrebocas de lo que venimos trabajando con gremios como Asobancaria y Asocajas, con los cuales nos sentamos a reflexionar y a pensar qué es lo que más le conviene a Colombia para recuperar el ritmo de construcción de vivienda y llegar a los hogares de menores ingresos, en un contexto que será muy apretado desde el punto de vista fiscal

La gran interrogante que el gremio plantea al gobierno entrante es "si estas se construirán en el mercado formal o en el mercado informal, con las consecuencias que tiene este último en términos de generación de pobreza, desigualdad y rezago escolar de los niños".

El presidente de CAMACOL instó a un debate público sobre el futuro de las ciudades para asegurar que los nuevos hogares no terminen "en barrios de origen informal" , sino que tengan acceso a viviendas dignas "con servicios públicos en barrios bien planeados, respetando el medioambiente y con mejores condiciones de desarrollo para ganarle la carrera a la informalidad".

Debate Institucional y Agenda del Evento

En vísperas de la contienda electoral, el congreso también fortalecerá el debate sobre la institucionalidad democrática del país. Se ha confirmado la asistencia de altas figuras del Estado, incluyendo al procurador general, Gregorio Eljach; el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis; el registrador nacional, Hernán Penagos; y el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez. Adicionalmente, el evento contará con paneles en los que participarán candidatos a la presidencia.

La agenda se complementará con un análisis de las tendencias y novedades de la industria. Entre los ponentes internacionales se encuentran Antonini de Jiménez, de España , y el periodista Jorge Ramos, quien analizará las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. También se abordarán temas clave como la economía circular, transformación digital, sostenibilidad, economía plateada y renovación urbana.