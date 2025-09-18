Camacol, reconocida en Sudáfrica por el liderazgo de Colombia en construcción sostenible

Colombia fue destacada como el país número uno en construcción sostenible a nivel global durante la Cumbre de Construcción Sostenible de la Certificación Edge, organizada por la Corporación Financiera Internacional (IFC). La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) recibió un reconocimiento especial por este liderazgo, que sitúa al país por encima de mercados tan relevantes como India y México.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, viajó hasta Ciudad del Cabo para recibir el galardón. “Hoy, en Sudáfrica, reafirmamos que la sostenibilidad no es un lujo, sino un derecho y una responsabilidad compartida”, expresó al dirigirse a más de 200 líderes internacionales presentes en el encuentro.

El reconocimiento se basa en los más de 22,2 millones de metros cuadrados certificados con Edge en Colombia, cifra que representa un récord global. De ellos, 13 millones se certificaron en los últimos dos años, lo que evidencia el rápido avance del país en la implementación de prácticas de construcción verde.

Colombia supera a mercados globales

Según el reporte de IFC, Colombia encabeza el escalafón de metros cuadrados certificados, superando a otros mercados estratégicos:



Colombia: 22,2 millones de m² certificados

India: 14,5 millones de m² certificados

México: 12,6 millones de m² certificados

Herrera explicó que esta transformación ha sido posible gracias a un trabajo articulado entre sector privado, gobiernos locales, la banca y cooperación internacional: “Tuvimos la oportunidad de contarles a los 150 países que participan en esta cumbre cómo en Colombia trabajamos de la mano con las administraciones locales, el Gobierno Nacional y el sistema financiero para impulsar la construcción sostenible”, señaló.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la comunidad internacional es que la mayoría de proyectos certificados en Colombia corresponden a vivienda de interés social.

“Ese esfuerzo colectivo le ha permitido al país convertirse en líder mundial, demostrando que sí es posible democratizar la construcción verde y llevarla a las ciudades intermedias, donde está el gran reto de inclusión”, destacó el presidente de Camacol.

El directivo también agradeció el reconocimiento otorgado por IFC en nombre del sector constructor: “Estamos muy agradecidos por el premio que recibimos en nombre de todo el sector de la construcción de Colombia, reconociendo a Camacol como el gran promotor de la construcción sostenible en el país”, afirmó.

De cara al futuro, Camacol tiene la meta de que para 2030 el 50% de las viviendas que se construyan en Colombia cuenten con certificación sostenible. Para lograrlo, Herrera aseguró que se seguirá trabajando en tres frentes: creación de estándares homologados y accesibles, impulso al financiamiento verde e incentivos vinculados al desempeño, y fortalecimiento de las capacidades técnicas en todo el territorio, especialmente para pymes y proyectos de vivienda social.

“Estamos en el primer lugar del escalafón internacional, por encima de mercados tan dinámicos como India y México, lo que nos motiva a seguir trabajando de la mano con IFC para impulsar edificaciones más eficientes, asequibles y resilientes frente a los desafíos ambientales”, concluyó Herrera.

