Fallo advierte a las empresas: esto deben hacer los trabajadores si les niegan las cesantías

Las cesantías siguen siendo uno de los principales respaldos económicos para los trabajadores en Colombia, especialmente cuando se piensa emprender proyectos como comprar vivienda o estudiar. Sin embargo, en la práctica, acceder a estos recursos para muchos puede ser un dolor de cabeza.

De hecho, en varios casos, los empleados que buscan retirar las cesantías se enfrentan a negativas por parte de las empresas, lo que abre un debate sobre los límites que tienen los empleadores frente a este derecho.

Ante ello, un fallo del Tribunal Superior de Medellín dio claridad sobre el tema. La decisión se generó luego de que un trabajador solicitara retirar las cesantías para comprar un lote, pero se lo negaron con el argumento de que no sería destinado a vivienda. Por lo tanto, este tipo de interpretaciones, de acuerdo con el Tribunal, no se ajustan a la ley y podrían vulnerar derechos laborales.



Fallo revela qué hacer si le niegan retirar las cesantías

De acuerdo con el fallo, se aclara que la labor de las empresas es verificar la documentación; sin embargo, no pueden imponer condiciones adicionales ni hacer juicios sobre el proyecto del empleado. Un detalle que pondría fin a una práctica que se ha presentado a miles de trabajadores.

La decisión también señala que, cuando hay una negativa injustificada, el trabajador puede reclamar. No obstante, es importante que la solicitud esté soportada con documentos, debido a que este es el primer filtro autorizado por la ley.



Cesantías. Foto: Pexels

Qué pueden y qué no pueden hacer las empresas con las cesantías

El Tribunal señaló que su decisión se basó en normas como la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1072 de 2015, que regulan el uso de las cesantías. Estas disposiciones permiten retiros parciales para vivienda o educación, incluida la compra de lotes.

Por lo tanto, las empresas tienen funciones específicas, pero limitadas. No pueden ir más allá de la verificación documental ni tomar decisiones basadas en suposiciones. Es decir, no pueden definir si el empleado vivirá en el inmueble o si la inversión es adecuada.



El precedente en materia de cesantías: qué cambia para otros trabajadores

Más allá del caso puntual, el fallo deja un precedente relevante en el país. Por un lado, refuerza que las cesantías son una prestación social protegida y que su acceso no puede restringirse de forma arbitraria. Por otro, aclara que en caso de disputa no basta con demostrar que la empresa actuó mal, sino que también se debe probar el daño causado.

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En términos prácticos, el fallo deja varias claves para trabajadores y empresas:

