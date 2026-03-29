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Blu Radio  / Economía  / Fallo advierte a las empresas: esto deben hacer los trabajadores si les niegan las cesantías

Fallo advierte a las empresas: esto deben hacer los trabajadores si les niegan las cesantías

Un fallo en Medellín aclara que empresas no pueden negar el retiro de cesantías por suposiciones. Trabajadores podrán reclamar ante negativas injustificadas.

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