Fasecolda, en desacuerdo con IVA del 19% a planes de medicina prepagada

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) manifestó su desacuerdo con el aumento del IVA del 5 % al 19 % a los planes de medicina prepagada incluido en la ley de rescate fiscal. Al mismo tiempo, el proyecto dejaría excluidas del impuesto a las pólizas de salud y a los planes complementarios. Su presidente, Gustavo Morales, cuestionó en Mañanas Blu el tratamiento diferencial entre productos que, según dijo, compiten en el mismo mercado, y pidió conservar el régimen vigente para todos.

El Gobierno radicó la ley de rescate fiscal, que contempla el aumento del 5 % al 19 %, a partir del 1 de enero de 2028, para los vehículos híbridos y eléctricos, los planes de medicina prepagada, los servicios de aseo y vigilancia, el café y la avena. Según el texto del proyecto, la medicina prepagada sería la única de las tres categorías de planes voluntarios de salud que pasaría a la tarifa general.

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Fasecolda no encuentra argumentos para la diferencia en el IVA

Morales dijo que el gremio desconoce de dónde salió la propuesta: “Estamos tan sorprendidos como ustedes de que se haya introducido una norma que en temas tributarios, sin argumento alguno porque no lo hemos encontrado, introduzca una diferenciación entre prepagadas y pólizas”.

Reconoció que entre las dos figuras hay diferencias. Sin embargo, sostuvo que hoy son sobre todo técnicas: quién regula, cómo se manejan las reservas y los capitales y qué entidad ejerce la supervisión. Para el usuario y para las empresas que contratan estos servicios para sus empleados, en su opinión, se trata del mismo mercado. Las personas comparan coberturas, costos, red de prestadores y hospitales afiliados antes de decidir.



Nosotros en Fasecolda no solo sorprendidos, sino que no compartimos ese tratamiento diferencial. Nos parece que introduce un ruido, un arbitraje regulatorio que realmente no tiene ningún sentido afirmó.

La propuesta: mantener el IVA del 5 % para todos los planes voluntarios

Ante las opciones que tiene el Gobierno, Morales fijó dos puntos. El primero es que el gremio rechaza introducir distinciones dentro de la categoría de planes voluntarios de salud, que reúne los planes complementarios, la medicina prepagada y las pólizas. El segundo es que el gremio considera adecuado el régimen que ha venido rigiendo, con una tarifa del 5 %.

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“Claro que contribuimos tributariamente, no nos eximimos de la obligación ciudadana y cívica de contribuir, pero de una manera diferenciada, preferencial, que le permita a cada vez más familias acceder a este tipo de productos”, sostuvo. Agregó que ese tratamiento “debe ser igual para planes complementarios, para prepagadas y para pólizas”.

El presidente de Fasecolda también señaló que estos planes alivian la carga fiscal del sistema público. Por eso, a su juicio, lo conveniente es mantener un estímulo para que lleguen a más segmentos de la población.

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“Empezamos lentamente a morir”: el argumento contra la ventaja tributaria

Si la reforma se aprueba como está, las pólizas quedarían sin IVA frente al 19 % de las prepagadas. Morales rechazó que esa diferencia beneficie a las aseguradoras y explicó que el sector prefiere competir en igualdad de condiciones con las empresas de medicina prepagada. Esa competencia, dijo, ha obligado a innovar, bajar precios e incorporar nuevas tecnologías.

“El día que por una decisión regulatoria tributaria que no tiene nada que ver con la calidad de nuestros productos podamos vender un poco más, es el día en que empezamos lentamente a morir en términos de calidad, de competitividad, de innovación”, advirtió.

Añadió que busca acercamientos con el sector de la medicina prepagada para fijar una posición común. “A nosotros no nos gusta competir con privilegios, nos gusta competir en franca lid”, puntualizó.

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Exento o excluido: un detalle técnico que no cambia la posición del gremio

Morales admitió que la diferencia entre un servicio gravado y uno excluido de IVA podría tener efectos poco evidentes. Las empresas con productos excluidos no pueden descontar el IVA de su cadena de costos, lo que en la práctica podría encarecer las pólizas. “Puede que sí, hay que mirarlo bien”, respondió.

Para él, eso no cambia el fondo del asunto: “Sea cual sea la razón o sea donde esté la pepa, lo que creemos es que debe promoverse una competencia con la cancha igual para todos, ni privilegios para unos ni privilegios para otros”.

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Copagos, preexistencias y relación con las EPS

Sobre los copagos y bonos, el dirigente gremial explicó que en su lectura inicial de las 336 páginas del proyecto no encontró una norma específica. Aclaró que no ha estudiado a fondo ese punto. Según explicó, los copagos buscan desincentivar conductas riesgosas, con una lógica similar a la del deducible en un seguro de automóvil.

Frente a quienes piensan trasladarse de una prepagada a una póliza para evitar el impuesto, advirtió que el manejo de las preexistencias depende de cada compañía y de cada producto. “Usted puede, escarbando un poco, encontrar productos que le dan un manejo distinto a las preexistencias. Por ejemplo, se las cubren, pero la prima suya será un poco más cara”, explicó.

Sobre una posible competencia con el sistema de salud, recordó que en Colombia, por el principio de solidaridad, quien compra un plan voluntario debe estar afiliado a una EPS. Por eso, en su opinión, la elección de los usuarios no es entre EPS y planes privados, sino entre los distintos planes voluntarios que complementan el servicio público.

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Fasecolda asegura que no ha hecho lobby

Al cierre de la entrevista, Morales negó gestiones de su gremio ante el Gobierno: “En el caso de Fasecolda no hemos hecho lobby para este efecto en ningún sentido. De hecho, yo desde que se posesionó el ministro no he conversado con él para ningún efecto, y mucho menos para este”. El proyecto de ley de rescate fiscal inicia ahora su trámite en el Congreso, donde se definirá si se mantiene la diferencia de tarifas entre la medicina prepagada y las pólizas de salud.