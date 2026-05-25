Federico Gutiérrez sobre ISA: “Petro se puede estar anticipando a otro escándalo de corrupción”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el presidente Gustavo Petro estaría intentando “desviar la atención” frente a posibles escándalos relacionados con la empresa ISA y contratos de infraestructura energética en Perú.

Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el mandatario local negó cualquier vínculo con presuntas irregularidades y afirmó que el Gobierno nacional controla directamente las decisiones de la compañía.

La controversia comenzó luego de que el presidente Petro ordenara al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, viajar a Perú para revisar contratos relacionados con ISA, filial de Ecopetrol, ante denuncias difundidas en redes sociales sobre supuestos favorecimientos políticos y posibles financiaciones electorales irregulares. Según las acusaciones mencionadas por el jefe de Estado, algunas empresas contratistas tendrían cercanía con sectores políticos de oposición y habrían participado en campañas presidenciales pasadas.

“No tengo nada que ver con contratos en ISA”: Federico Gutiérrez

Durante la entrevista radial, Federico Gutiérrez rechazó tajantemente cualquier relación con contratos o subcontratos de ISA en Perú y aseguró que el presidente Petro está construyendo una narrativa política en medio del ambiente preelectoral.



Nada, absolutamente nada. Es que ISA lo controla el Gobierno afirmó Gutiérrez.

El alcalde sostuvo que detrás de la polémica existirían investigaciones previas sobre presuntos manejos irregulares impulsados por personas cercanas al petrismo y a la administración del exalcalde Daniel Quintero en Medellín.

“Petro lo que quiere de nuevo es desviar la atención. Y aquí lo que se anunció hace meses era cómo con la gente de los que se robaron EPM en la administración anterior (...) estarían buscando supuestamente algunos negociados”, declaró.

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Gutiérrez también sugirió que el presidente podría estar intentando adelantarse a futuras revelaciones. “Que no sea que Petro se esté adelantando y tratando de aparecer como el salvador de otro de los escándalos de corrupción que le van a caer”, dijo el mandatario local.

Petro pide investigar contratos de ISA en Perú

La polémica tomó fuerza luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente la adjudicación y contratación de proyectos energéticos en Perú desarrollados por ISA. Según la información revelada en el programa radial, el mandatario sospecha que algunas empresas subcontratistas podrían tener conexiones con campañas políticas de sectores opositores.

El proyecto en cuestión corresponde a una concesión de aproximadamente 1.000 kilómetros de transmisión eléctrica en territorio peruano, valorada en cerca de mil millones de dólares y desarrollada conjuntamente por ISA y el Grupo Energía Bogotá (GEB).

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Petro incluso mencionó nombres de empresas y empresarios en sus publicaciones en redes sociales, solicitando al ministro Edwin Palma revisar la contratación y verificar posibles irregularidades.

Juan Ricardo Ortega defiende transparencia del proyecto

Frente a las acusaciones, el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, salió en defensa del proyecto y aseguró que existe plena vigilancia sobre todos los procesos de contratación.

“Están desinformando de manera muy desafortunada”, afirmó Ortega al referirse a las declaraciones del presidente Petro. El directivo explicó que se trata de una de las concesiones eléctricas más importantes de Perú y que las empresas involucradas han mantenido estrictos controles internos desde hace más de dos años.

La que mencionan, que es cercana al señor alcalde de Medellín, no participa ni ha participado ni es parte de ninguno de los procesos sostuvo.

Además, Ortega aseguró que tanto ISA como el Grupo Energía Bogotá participan directamente en todos los comités donde se toman decisiones sobre subcontratación y ejecución del proyecto.

“La integridad de la gente de ISA y de nosotros en este proyecto es absolutamente incuestionable”, enfatizó.

Cambios en ISA y tensiones políticas

Otro de los puntos que aumentó las especulaciones fue la reciente salida de Jorge Andrés Carrillo de ISA, luego de decisiones judiciales y movimientos internos en la compañía. Durante la entrevista, Gutiérrez relacionó esos cambios administrativos con denuncias previas sobre presuntas irregularidades en Perú y cuestionó el manejo del Gobierno nacional sobre empresas estratégicas.

El alcalde también aprovechó para criticar la gestión de Petro en Ecopetrol y el sector energético: “Acabaron Ecopetrol (...) Petro va a generar desorden hasta el final”, aseguró Gutiérrez.

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Por su parte, Ortega evitó profundizar en nombres específicos relacionados con antiguos nombramientos cuestionados dentro de las juntas directivas, aunque reconoció que en algún momento se objetó la llegada de una persona por supuestos vínculos con escándalos asociados a Odebrecht.