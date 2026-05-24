Presidente Petro y Federico Gutiérrez chocan por presunto ingreso de recursos de ISA Perú a campañas

Un nuevo cruce de declaraciones protagonizaron el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta vez por cuenta de señalamientos relacionados con ISA Perú y una presunta financiación irregular de campañas políticas.

A través de su cuenta en X, el presidente Petro aseguró que pidió al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, visitar de manera inmediata ISA Perú para verificar “el estado en que las subcontrataciones de ISA están beneficiando a financiadores de las campañas de Fico Gutiérrez (hace cuatro años) y Abelardo de la Espriella”.

En su mensaje, el mandatario afirmó que “el dinero que recibe ISA en Perú es dinero extranjero propio del Perú o divisas extranjeras” y advirtió que, de comprobarse que esos recursos ingresan a financiadores de campañas políticas en Colombia, “se está rompiendo la ley”.

La respuesta del alcalde Federico Gutiérrez no tardó. También en redes sociales, le recordó que le quedan pocos días en la Casa de Nariño y lo acusó de mentir.



“Este, el muy próximo expresidente, el amigo de los bandidos y los corruptos, no se cansa de hablar bobadas y mucho menos se cansa de mentir”, escribió Gutiérrez.

El mandatario local aseguró además que el “dolor” del presidente Petro se debería a que “se le cayeron los negocios que iban a hacer en ISA Perú”, y afirmó que el actual gobierno “pasará a la historia por haber sido el gobierno más corrupto en la historia de Colombia”.

Petro también señaló al exdirector de ISA, Jorge Andrés Posada, de quien dijo que “por puro odio político quiere sabotear el primer proyecto de alta capacidad computacional e inteligencia artificial en Santa Marta”, además de vincularlo con una supuesta estrategia de financiación de sectores de la “ultraderecha” con recursos provenientes del extranjero.