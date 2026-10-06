Gobierno contrata directamente a Fiducoldex para administrar los recursos del Fondo Milagro

El Ministerio de Hacienda formalizó la contratación directa con la fiduciaria Fiducoldex para garantizar la administración de los recursos en el Fondo Milagro, creado para canalizar los recursos necesarios para la reconstrucción luego del terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

“Así que les agradezco la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido es supremamente compleja. Sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro. Gracias a Dios y al trabajo de todos los funcionarios de este gobierno”, dijo este martes, desde Pereira, el presidente Abelardo De La Espriella.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

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A través de un acto administrativo, el ministerio justificó la selección directa de la fiduciaria señalando que no fue necesario un proceso de competencia o selección, pues la situación de emergencia así lo exige. Además, aclaró que esta fiduciaria cumplió los principales requerimientos para la administración de los recursos.

“Dentro del grupo analizado, Fiducoldex presentó los mejores indicadores de liquidez y el menor nivel de endeudamiento, el mayor índice de eficiencia en la ejecución de recursos, una calificación de excelencia vigente en administración de inversiones y un desempeño favorable en los demás criterios objetivos evaluados. Estas condiciones resultan determinantes en una emergencia que exige asumir un negocio nuevo con solidez y girar los recursos con oportunidad al beneficiario final”, indicó el acto administrativo.



La evaluación también incluyó a Fiduprevisora S.A., pero no fue seleccionada, pues concentra la administración de un número significativo de negocios fiduciarios públicos de gran volumen, incluido el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que también atiende esta emergencia, lo que reduce su capacidad operativa.

El contrato se firmó entonces bajo la figura de fiducia mercantil, un mecanismo mediante el cual los recursos destinados al Fondo son administrados por una sociedad fiduciaria y quedan condicionados al cumplimiento de una finalidad específica, en este caso el proceso de reconstrucción y atención de los afectados.

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El documento establece finalmente también una comisión fija mensual de 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más IVA, desde el inicio de la ejecución hasta la terminación del contrato, como pago de administración.