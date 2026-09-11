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Blu Radio  / Economía  / Gobierno estudia posibilidad de reducir IVA a tiquetes en zonas afectadas por terremoto

Gobierno estudia posibilidad de reducir IVA a tiquetes en zonas afectadas por terremoto

El anuncio lo hizo desde el Quindío el presidente Abelardo De La Espriella.

Terremoto Armenia 1999
Terremoto Armenia 1999
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este viernes en el Quindío revisando las medidas que ha implementado el Gobierno en esa zona del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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De La Espriella reveló en Panaca que el Gobierno está estudiando la posibilidad de reducir el IVA a los tiquetes en las zonas afectadas por el terremoto.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia

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"El IVA de esos tiquetes desde y hacia las zonas golpeadas por el terremoto para facilitar la llegada de visitantes, como un incentivo muy especial. Estamos revisando el impacto fiscal pero tengo toda la intención de hacerlo, si bajamos el IVA para el Eje Cafetero se nos va a llenar esto aquí", anunció el presidente.

De La Espriella le pidió a su gabinete desplazarse el fin de año al Eje Cafetero para promover el turismo tras el terremoto. Además, le pidió al ministro de comercio, Mauricio Gómez, organizar una feria con inversionistas nacionales e internacionales para que desarrollen proyectos en el Eje Cafetero.

"Una ronda en donde invitemos a inversores nacionales a internacionales a que vengan a invertir en el Quindío, con unas gabelas especiales que les va a dar el Gobierno, vamos a armar un proyecto en ese sentido", agregó el presidente.

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