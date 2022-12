Gobierno incumpliría promesa de no más reformas tributarias y subiría el IVA: Anif

El centro de estudios Anif cree que el gobierno no logrará cumplir la promesa de no hacer nuevas reformas tributarias porque las cuentas no cuadran.

Lea también: No habrá más reformas tributarias: la promesa de Carrasquilla en el marco fiscal

Publicidad

"Creemos que va a necesitar a más tardar en marzo del 2020 meter una reforma tributaria que vuelva a retomar el tema del IVA", aseguró el presidente del gremio Sergio Clavijo.

En 2018 el gobierno había propuesto extender el IVA a los bienes de la canasta familiar. Si la propuesta es presentada y aprobada en marzo próximo entraría a regir inmediatamente.

De acuerdo con el economista el gobierno está centrando todas sus apuestas de recaudo de impuestos en un incremento del crecimiento económico que no está ocurriendo. De hecho, Anif cree que será difícil crecer al 3.3% este año.

También será muy complejo reducir los gastos del gobierno y la factura electrónica tendrá efectos solo después de tres años.