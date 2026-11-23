A partir de este mes de noviembre, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, les pagará el arriendo a miles de familias y apoyos en viviendas para todas las víctimas y/o afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Pacífico colombiano.

En ese orden de ideas, la medida irá dirigida a familias en el Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia en donde se concentra la mayor parte de afectados por este sismo, esto a través de la Resolución 869 de 2026, expedida en forma conjunta por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar.

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“Uno de los principales beneficios será el subsidio de arriendo temporal de hasta medio salario mínimo mensual, dirigido a las familias que necesitan un lugar donde vivir mientras superan las consecuencias de la emergencia. Las ayudas también permitirán acceder a vivienda nueva o mejorar las casas afectadas, tanto en zonas urbanas como rurales. Para financiar estos programas, las cajas de compensación destinarán parte de los recursos del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social (FOVIS), que en 2026 contó con $1,66 billones”, explicó el Ministerio de Vivienda a través de un comunicado.

Alcaldía pagará arriendos de ciudadanos Foto: Image FX

Las personas interesas y/o que apliquen a estos subsidios serán informados de manera coordinada por el Ministerio de Vivienda y del Trabajo para conocer todas las acciones pertinentes.



“Detrás de cada vivienda afectada hay una familia que necesita recuperar su tranquilidad. Desde el Gobierno nacional trabajamos para que estos subsidios lleguen a quienes más los necesitan, con el compromiso de vigilar que cada peso se utilice correctamente. Porque reconstruir también significa devolverles la esperanza a miles de familias”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes. Palabras a las que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, agregó: “Desde el primer momento de la tragedia estamos trabajando sin descanso para que las familias afectadas puedan reponerse de este difícil momento.