En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
El Tarra
Choque de trenes España
Museo Nacional
Flávio Bolsonaro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno podría obtener 800.000 millones de pesos de ahorros pensionales 'huérfanos'
Primicia

Gobierno podría obtener 800.000 millones de pesos de ahorros pensionales 'huérfanos'

Los recursos aparecen cuando más se necesitan: en un año en el que la crisis fiscal ha dejado sin financiación a Colpensiones y al programa Colombia Mayor.

Pagos de pensiones
Pagos de pensiones //
Fotos: AFP / Blu Radio
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

El Gobierno nacional podría obtener unos 800.000 millones de pesos en ahorros pensionales 'huérfanos' en el sistema privado de pensiones, gracias a un artículo en la ley de modificación del presupuesto de este año.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Se estima que en el país hay unas 200 mil personas que fallecieron hace más de tres años siendo afiliadas o pensionadas del sistema privado de pensiones, pero no dejaron herederos que reclamen sus ahorros ni familiares que puedan acceder a una pensión de sobrevivientes o a una sustitución pensional.

Últimas noticias

Logo del chance Paisita Día.
Juegos de azar

Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy jueves 29 de octubre de 2026

Chance Chontico Día
Juegos de azar

Chontico Día: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de octubre de 2026

Publicidad

La propuesta es que los ahorros de esas personas en los fondos privados de pensiones puedan ser entregados al Fondo de Solidaridad Pensional para financiar programas como Colombia Mayor.

pagos de Colombia Mayor.jpg
Pagos de Colombia Mayor.
Foto: Prosperidad Social.

La propuesta, que ya está incluida en el texto que votarán las comisiones económicas en los próximos días, solo aplicaría para este año y únicamente si no existen herederos hasta el cuarto grado de heredabilidad.

De ser aprobada esta propuesta en el Congreso, los recursos aparecerían justo cuando más se necesitan: en un momento de crisis fiscal.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El propio gobierno ha admitido que encontró programas como Colombia Mayor completamente desfinanciados y que ni siquiera habían dejado los recursos para pagar las mesadas de los pensionados de Colpensiones para noviembre y diciembre de este año.

Relacionados

Pensiones

Gobierno nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad