Gobierno podría obtener 800.000 millones de pesos de ahorros pensionales 'huérfanos'

El Gobierno nacional podría obtener unos 800.000 millones de pesos en ahorros pensionales 'huérfanos' en el sistema privado de pensiones, gracias a un artículo en la ley de modificación del presupuesto de este año.

Se estima que en el país hay unas 200 mil personas que fallecieron hace más de tres años siendo afiliadas o pensionadas del sistema privado de pensiones, pero no dejaron herederos que reclamen sus ahorros ni familiares que puedan acceder a una pensión de sobrevivientes o a una sustitución pensional.

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La propuesta es que los ahorros de esas personas en los fondos privados de pensiones puedan ser entregados al Fondo de Solidaridad Pensional para financiar programas como Colombia Mayor.

Pagos de Colombia Mayor. Foto: Prosperidad Social.

La propuesta, que ya está incluida en el texto que votarán las comisiones económicas en los próximos días, solo aplicaría para este año y únicamente si no existen herederos hasta el cuarto grado de heredabilidad.



De ser aprobada esta propuesta en el Congreso, los recursos aparecerían justo cuando más se necesitan: en un momento de crisis fiscal.

El propio gobierno ha admitido que encontró programas como Colombia Mayor completamente desfinanciados y que ni siquiera habían dejado los recursos para pagar las mesadas de los pensionados de Colpensiones para noviembre y diciembre de este año.