Gobierno desmonta límite para que fondos de pensiones inviertan en el exterior

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1490 de 2026, con el que reversa una de las decisiones del expresidente Gustavo Petro: obligar a los fondos de pensiones a repatriar unos 125 billones de pesos en ahorro pensional de los colombianos que hoy está invertido en el exterior.

El decreto desmonta el límite del 30 % para esas inversiones que había sido establecido en abril de 2026. Durante meses, los fondos de pensiones advirtieron que esa decisión podría privar a los afiliados de mayores rentabilidades y de la posibilidad de diversificar las inversiones y los riesgos, una postura que la administración actual comparte.

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"La decisión busca ampliar las alternativas disponibles para la administración del ahorro pensional de los colombianos y permitir que la conformación de los portafolios responda principalmente a criterios técnicos de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, y no a una restricción general basada en la ubicación geográfica de las inversiones", señaló el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Las inversiones de los fondos de pensiones gestionados por las AFP seguirán operando bajo un régimen vigilado por la Nación, con límites específicos dependiendo del tipo de instrumento y con la obligación de entregar una rentabilidad mínima obligatoria para los afiliados.



A julio de 2026, los 19 millones de colombianos afiliados a los fondos privados de pensiones tienen 641 billones de pesos en ahorro para su vejez. En el último año, los ahorros en pensiones obligatorias obtuvieron ganancias en los mercados por más de 47 billones de pesos, según las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia.