Gobierno radicó con mensaje de urgencia proyecto por $1,2 billones para el sector eléctrico

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que ya se radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401, que contempla una modificación al Presupuesto General de la Nación de 2026 para poder destinar esos recursos al sector eléctrico.

“Esa plata son otros pañitos de aguas tibias, pero es mucho dinero para la nación y, sobre todo, para la nación en este momento. Nosotros necesitamos con urgencia que ese proyecto haga tránsito aquí porque es la manera como podremos seguir irrigando recursos mientras sucede y pasa este problema muy serio del fenómeno del niño”, agregó.

Es importante aclarar que el proyecto no aumenta el monto total del Presupuesto de 2026, sino que plantea trasladar recursos que ya están contemplados: $750.000 millones provendrían del Ministerio de Hacienda y otros $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía.

La plata tendría como destino la Superintendencia de Servicios Públicos y permitiría atender temporalmente obligaciones pendientes de Air-e con agentes del Mercado de Energía Mayorista, principalmente generadores de energía.



“Este recurso tiene un único propósito, que es el de ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema eléctrico en la costa Caribe. Este recurso no es para salvar Air-e. Esto es para atender las obligaciones que tiene esa compañía temporalmente”, afirmó el ministro.

De ser aprobado el traslado por el Congreso, los $1,2 billones se sumarían a los $300.000 millones que, según el Ministerio de Hacienda, ya fueron girados, para completar $1,5 billones destinados a atender la situación del sector eléctrico ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.