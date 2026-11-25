Grupo Aval confirmó oficialmente un cambio en su dirección. La junta directiva del conglomerado financiero aceptó la renuncia de María Lorena Gutiérrez Botero a la presidencia de la compañía y designó por unanimidad a Gerardo Hernández Correa como su sucesor.

El nombramiento fue anunciado este miércoles 25 de noviembre de 2026 a través de un comunicado de información relevante dirigido al mercado.

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Según informó la organización, Hernández asumirá sus funciones de manera inmediata, con lo que comienza una nueva etapa en el liderazgo de uno de los principales grupos financieros del país. La decisión fue adoptada durante una sesión de la junta directiva celebrada este miércoles.

El nuevo presidente cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero y en entidades relacionadas con la conducción económica y regulatoria de Colombia. Entre sus anteriores responsabilidades se encuentran la presidencia del Banco AV Villas y la vicepresidencia jurídica del Banco de Bogotá.



Grupo Aval. Foto: Blu Radio.

Además, Gerardo Hernández es abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Su experiencia también incluye 20 años de trabajo en el Banco de la República, donde terminó su gestión como codirector de la junta directiva, y siete años al frente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

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Jorge Castaño también llega a la vicepresidencia ejecutiva

Los cambios en la estructura directiva de Grupo Aval incluyen otro nombramiento. La junta directiva designó a Jorge Castaño Gutiérrez, exsuperintendente financiero de Colombia, como nuevo vicepresidente ejecutivo del conglomerado.

Desde este cargo, tendrá la responsabilidad de identificar y ejecutar iniciativas para profundizar las sinergias entre las diferentes entidades del grupo, promover una asignación eficiente del capital y fortalecer la generación sostenible de valor para los accionistas.

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De acuerdo con la comunicación oficial, estos movimientos buscan fortalecer el equipo directivo y avanzar en cuatro prioridades estratégicas: crecimiento rentable, generación sostenible de valor, eficiencia operativa y liderazgo en pagos e infraestructura digital.

¿Qué dijo Grupo Aval sobre el cambio de presidencia?

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la junta directiva de Grupo Aval, se refirió al relevo en la dirección de la compañía y aseguró que la llegada de Hernández representa el comienzo de una nueva etapa para la organización.

“Con la llegada de Gerardo Hernández a la presidencia, damos un paso ordenado en el relevo del liderazgo del Grupo e iniciamos una nueva etapa, en la que afinaremos el rumbo donde sea necesario, con foco y disciplina de ejecución, para crecer de manera ordenada y rentable”, señaló.

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Por su parte, la junta directiva agradeció a María Lorena Gutiérrez por su participación en la evolución institucional de Grupo Aval y los aportes realizados durante el tiempo que estuvo al frente de la compañía.