La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a Colombia aumentar la edad de pensión de forma gradual, con el fin de que el cambio no perjudique a las personas que están próximas a retirarse. Así lo explicó Paula Garda, jefa de equipo para Perú y Colombia de la OCDE, quien desde París detalló las razones del organismo: el rápido envejecimiento de la población y la presión que ese fenómeno ejercerá sobre el sistema pensional y las finanzas públicas del país.

La propuesta hace parte del estudio económico que la OCDE presentó sobre Colombia el viernes 20 de noviembre en Bogotá, en el que también se plantean recomendaciones en materia tributaria y social. Actualmente, la legislación colombiana establece la edad de pensión en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Envejecimiento: la razón detrás de subir la edad de pensión en Colombia

Según explicó Garda, el informe incluye un capítulo dedicado al envejecimiento de la población colombiana, un proceso que avanza con mayor velocidad de la prevista. La funcionaria lo describió así: "Está sucediendo de manera muy rápida, más rápida de lo que se preveía inicialmente, y que va a suceder incluso más rápidamente cuando uno mira a otros países OCDE".

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La economista señaló que, por ahora, el país conserva una ventaja demográfica que tiene fecha de vencimiento: "La buena noticia es que Colombia hoy en día todavía su población en edad de trabajar aún está creciendo, pero va a dejar de pasar en el 2040". A partir de ese diagnóstico, insistió en que los sistemas pensionales deben prepararse para esa transición.

Colombia, con la edad de jubilación más baja

Uno de los puntos centrales del análisis de la OCDE es la comparación internacional. De acuerdo con Garda, Colombia tiene la edad de jubilación legal más baja tanto frente a los demás países de América Latina como frente al conjunto de miembros de la organización.



"Cuando miramos la edad de jubilación legal, es decir, lo mínimo que uno tiene que tener para poder llegar a la jubilación, Colombia es el que tiene la más baja", afirmó.

La representante del organismo explicó que esa situación tiene efectos directos sobre la tasa de reemplazo, es decir, el monto que reciben los pensionados tras retirarse. Si una persona se jubila temprano y tiene una esperanza de vida larga, el ahorro debe repartirse en más años, lo que reduce la mesada mensual. Cuando esa diferencia no la asume el pensionado, explicó, la asume el Estado: "Esto genera un problema en el déficit fiscal, un problema en las finanzas públicas. Y por eso es que proponemos esto".

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En ese sentido, el estudio advierte sobre las dificultades de los trabajadores para acceder a una pensión. El documento utilizó un escenario en el que la edad de retiro llega a 65 años para hombres y mujeres, y advirtió que cerca del 75 % de los trabajadores no completa las 1.300 semanas requeridas para obtener una pensión contributiva.

Una transición gradual y acompañada de empleo formal

Garda subrayó que el aumento de la edad de pensión no debe aplicarse de manera aislada. La propuesta, dijo, "tiene que por supuesto acompañarse de otras medidas para que las personas puedan trabajar más tiempo en buena salud, para que trabajen con empleos formales, no informales".

Sobre la forma de implementar el cambio, la funcionaria fue enfática: "Lo que nosotros recomendamos claramente es hacerlo de manera gradual". El propósito de esa gradualidad, según explicó, es evitar un impacto sobre quienes ya están cerca de cumplir los requisitos de retiro.

La economista reconoció que se trata de una reforma compleja en cualquier país: "Aumentar las edades de jubilación no es un tema fácil en ningún país". Como referencia citó el caso de Italia, que, según dijo, "ha hecho un gran trabajo en aumentar estas edades de jubilación y luego poner de manera automática que estas edades se cambian con la esperanza de vida". También indicó que en América Latina hay países que han modificado sus edades de retiro.

¿Es obligatoria la recomendación de la OCDE?

Garda aclaró que Colombia no está obligada a acoger la propuesta y que no hacerlo no tiene consecuencias sobre su permanencia en la organización. "Nuestras recomendaciones, una vez que uno está dentro de la OCDE, no son vinculantes, son recomendaciones", explicó.

La funcionaria agregó que estas sugerencias responden al lema del organismo, "mejores políticas para mejores vidas", y las definió como "una propuesta para los gobiernos pensando en la mejora de la calidad de vida de todos los colombianos".

Un debate que vuelve a tomar fuerza

La recomendación llega en medio de una discusión abierta en el país sobre la edad de retiro. La propuesta del organismo internacional de aumentar la edad de pensión e igualarla entre hombres y mujeres recibió el respaldo de los fondos privados. Asofondos planteó empezar a pensar en subir la edad de pensión para hombres y mujeres a por lo menos 65 años.

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Además, hace poco más de un mes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres, una idea que también ha respaldado el gremio de los fondos de pensiones.

Por ahora, la decisión de modificar los requisitos de jubilación corresponde al Gobierno Nacional y al Congreso, mientras la OCDE insiste en que cualquier ajuste debe hacerse de forma progresiva y acompañado de políticas de formalización laboral.

