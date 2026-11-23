La recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de aumentar la edad de pensión en Colombia e igualarla entre hombres y mujeres recibió el respaldo de los fondos privados. Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, el gremio que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, afirmó en Mañanas Blu que el cambio es inevitable porque el país tiene una de las edades de jubilación más bajas del mundo y su sistema pensional no es sostenible.

La propuesta hace parte del estudio económico que la OCDE presentó sobre Colombia el viernes 20 de noviembre en Bogotá, en el que el organismo plantea una agenda de reformas que incluye elevar de forma gradual la edad de jubilación y reducir las exenciones del IVA, entre otras medidas.

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“Pues sí, lo tenemos que hacer posible, porque es necesario. En Colombia tenemos de las edades más bajas de pensión del mundo”, aseguró Velasco al ser consultado sobre la viabilidad de la medida.

Actualmente, la legislación colombiana establece la edad de pensión en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.



Pagos de pensiones // Fotos: AFP / Blu Radio

Asofondos: el sistema pensional actual “no es sostenible”

El dirigente gremial recordó que el debate no es nuevo y que ha vuelto con frecuencia a la opinión pública. Señaló que hace poco más de un mes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres, una idea que Asofondos también promueve.

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“Desde los fondos privados nosotros hemos venido promoviendo ese cambio, no solamente de la edad, sino de las semanas cotizadas, porque el sistema que tenemos no es sostenible y al que vamos con la ley de Petro de pensiones tampoco es sostenible”, afirmó.

Velasco sostuvo que, sin ajustes a la edad y sin otros cambios que orienten el sistema hacia el ahorro y no hacia el reparto, que es el esquema de Colpensiones, las promesas pensionales no podrán cumplirse. “Todo lo que nos prometen va a ser mentira, todos son pajaritos en el aire. ¿Por qué? Porque no es posible”, dijo.

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Para ilustrarlo, expuso el caso de una mujer que cotiza sobre un salario mínimo durante 19 años, el equivalente a las 1.000 semanas que, según explicó, se exigirán a partir de 2036. De acuerdo con el presidente de Asofondos, con la nueva reforma Colpensiones destina 15 de los 16 puntos de la cotización a pagar pensiones, y esa persona se pensionaría a los 57 años para recibir una mesada durante al menos 20 años más. “Esas matemáticas no cuadran”, advirtió.

Pensiones en Colombia Foto: creación con ChatGPT

“Por eso tenemos que ser serios en Colombia y proponer una reforma al sistema en la que nos toca contribuir un poco más para poder tener certeza de que vamos a tener una vida pensional, porque si no, son pájaros en el aire, nos están mintiendo”, agregó.

¿A qué edad deberían pensionarse los colombianos, según Asofondos?

Sobre la cifra técnica que debería adoptar el país, Velasco fue enfático: “Tenemos que empezar a pensar en subir la edad de pensión para hombres y mujeres a 65 años al menos. Es el ejemplo que nos da el mundo”.

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El líder gremial explicó que la sostenibilidad pensional es un desafío financiero en todo el mundo y que países de distintas orientaciones políticas, como China, Estados Unidos, Polonia, Grecia y Australia, así como varios de América Latina, ya contemplan los 65 años. Según sus cifras, en Estados Unidos el promedio de la edad de pensión está en 64,7 años.

En el pasado, Velasco ya había cuestionado la idea contraria; en otra entrevista con este medio advirtió que es extraño proponer bajar la edad de pensión cuando el mundo la está subiendo.

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Igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres

El presidente de Asofondos indicó que es muy poco común encontrar países que mantengan edades de jubilación distintas para hombres y mujeres. Reconoció, sin embargo, que la mayoría de sistemas incluyen correcciones relacionadas con la economía del cuidado, aunque considera que estas deben aplicarse por mecanismos diferentes a la edad.

Su propuesta es fijar 65 años y 1.300 semanas para hombres y mujeres, con descuentos para quienes asumen labores de cuidado. “En Colombia la propuesta de reducción de 50 semanas por cada uno de los primeros 3 hijos o por cada uno de los primeros 3 dependientes, por ejemplo, porque las mujeres hoy en día no solamente nos ayudan a cuidar a nuestros hijos, sino que nos ayudan a cuidar a los adultos mayores”, explicó.

Velasco también señaló que la expectativa de vida en Colombia es, en promedio, de 77 años, y que las mujeres viven unos cinco años más que los hombres.

Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

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Una transición gradual de un año por año

Frente a la preocupación de que el aumento sea mayor para las mujeres, el dirigente aclaró que cualquier cambio requeriría un periodo de ajuste. “Las propuestas que se han presentado en Colombia siempre tienen la idea de que se aumente un año por año para que la sociedad se adapte a esa clase de cambios”, precisó.

Velasco vinculó la medida con el crecimiento económico. “Parece una cosa que es muy dura, parece que es una cosa que es irracional, pero también eso va en sintonía con que la gente no solamente es más longeva, es más activa. Y es más productiva, y necesitamos de esa productividad”, afirmó.

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A su juicio, el crecimiento potencial de la economía pasa por mantener en el mercado laboral a personas con mayor experiencia y alargar sus vidas laborales. El gremio ya ha alertado sobre otros factores que presionan el sistema, como la caída de los nacimientos y su efecto en las pensiones.

La discusión sobre la edad de pensión en Colombia se suma así a las recomendaciones de la OCDE para estabilizar las finanzas públicas, en un debate que, según los fondos privados, el país no podrá seguir aplazando.