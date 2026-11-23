Nequi se ha convertido en una de las aplicaciones financieras más importantes del país y en un apoyo para miles de colombianos y comerciantes, por lo que cualquier afectación en su servicio puede impactar a los usuarios. Ante ello, conocer los cambios en su funcionamiento es clave para quienes dependen de esta plataforma.

Debido a esto, los usuarios de Nequi tendrán que anticipar sus pagos, transferencias y consultas de saldo durante la madrugada del próximo martes 24 de noviembre de 2026. La interrupción se debe a trabajos de actualización tecnológica que impedirán el acceso a la aplicación durante cerca de una hora.

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De acuerdo con lo informado por Nequi, la suspensión se llevará a cabo entre la 1:30 a. m. y las 2:30 a. m. Durante ese periodo, los clientes no podrán ingresar a sus cuentas ni utilizar las herramientas disponibles en la aplicación para administrar su dinero. Aunque el horario busca evitar afectaciones a la mayoría de los usuarios, quienes trabajan durante la madrugada podrían verse perjudicados.

La empresa explicó que la intervención tiene como objetivo realizar labores de mantenimiento en su infraestructura tecnológica y no responde a una falla inesperada del servicio. Por esta razón, quienes tengan previsto realizar movimientos durante esa franja horaria tendrán que adelantarlos o aplazarlos hasta que finalice la actualización.



¿Cuándo dejará de funcionar Nequi?

La interrupción de los servicios de Nequi está programada para la madrugada del martes 24 de noviembre. Según el aviso de la plataforma, el mantenimiento tendrá una duración aproximada de 60 minutos.

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Estos son los horarios que deben tener en cuenta los usuarios en Colombia:



Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

Hora de inicio: 1:30 a. m.

Hora de finalización: 2:30 a. m.

Duración estimada: una hora.

Durante esa franja, el acceso a la billetera digital estará suspendido mientras se ejecutan las labores de actualización tecnológica.

Nequi se actualizará el 24 de noviembre Captura de pantalla

¿Qué operaciones no se podrán realizar en Nequi durante la suspensión?

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La restricción afectará las funciones que requieran ingresar a la aplicación. Entre las operaciones que no estarán disponibles durante el mantenimiento se encuentran:



Enviar dinero a otros usuarios.

Consultar el saldo de la cuenta.

Revisar movimientos y transacciones.

Realizar pagos desde la aplicación.

Acceder a las demás herramientas de la billetera digital.

Esto significa que las personas que dependan de Nequi para realizar pagos o transferencias durante la madrugada no podrán utilizar la plataforma en ese horario.

¿Qué recomienda Nequi a sus usuarios durante este periodo?

Nequi recomienda a sus usuarios evitar dejar movimientos financieros pendientes para la hora en que se llevará a cabo la actualización.

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Por lo tanto, quienes requieran enviar dinero, realizar un pago o consultar información de su cuenta podrán hacerlo antes de la 1:30 a. m. o después de las 2:30 a. m., cuando se tiene previsto que finalice el mantenimiento y se restablezca el acceso a la aplicación.