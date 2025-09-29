¿Cómo afecta la baja de nacimientos el sistema pensional en Colombia?

El futuro del sistema pensional colombiano enfrenta desafíos significativos que van más allá de las discusiones sobre natalidad y reproducción. En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, subrayó que la sostenibilidad del sistema depende fundamentalmente de la mentalidad del ahorro y de la productividad de la población, más que de una simple política reproductiva.

La preocupación central se asienta en la viabilidad a largo plazo de un modelo pensional que, tras la reciente reforma (pendiente de decisión constitucional), continúa recayendo principalmente sobre el sistema de reparto. Velasco insiste en que el país debe priorizar el ahorro individual para mitigar los efectos de la crisis demográfica.



Más allá de la política reproductiva y la educación

El debate sobre la necesidad de sostener la pirámide poblacional mediante el aumento de la natalidad es frecuente en discusiones sobre pensiones. Sin embargo, el presidente de Asofondos matiza esta perspectiva, argumentando que el problema es complejo e involucra el desarrollo del capital humano de la población ya existente.

Velasco abordó la pregunta sobre si el reto es únicamente demográfico o si también recae en los niños ya nacidos que carecen de oportunidades de desarrollo.

"Definitivamente no es un problema solamente de tener hijos, sobre todo porque, ¿qué se puede hacer contra la decisión razonable de del de de los hombres y mujeres colombianos acerca de de si tener hijos o no tener hijos?", declaró Velasco.



El presidente de Asofondos enfatizó que la clave es la productividad de la fuerza laboral futura: "la política pública, digamos, puede incentivar de algunas formas, pero Pero la realidad es que eso son decisiones que están bien sopesadas y que tienen mucho que ver con los comentarios que ustedes han hecho eh hasta ahora. Definitivamente no es solamente tener hijos, se necesita que esos hijos sean productivos, tengan capital humano, que tengan acceso a servicios de salud, educación para que sean productivos y se puedan contribuir, pero sobre todo se trata de la mentalidad del ahorro".

Esta es la invitación principal de los administradores de fondos de pensiones: que el país piense más en ahorrar.



Conflicto intergeneracional y pérdida de libertades

Velasco alertó sobre la creación de un conflicto intergeneracional que, si bien hasta ahora era incipiente, se agudizará con las nuevas dinámicas pensionales. Este conflicto se basa en la inequidad de las condiciones de juego que enfrentarán las nuevas generaciones.

