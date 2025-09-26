Disminución de nacimientos en Colombia: más consciencia sobre natalidad y fecundidad

Colombia registró en 2024 cerca de 455.000 nacimientos, la cifra más baja en la última década, con una caída del 12 % frente a 2023 y del 31 % frente a 2015, aunque entre enero y julio de 2025 el descenso muestra un ritmo más moderado, informó este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En los primeros siete meses de este año nacieron 243.870 niños en el país, una reducción del 6,6 % frente al mismo periodo de 2024, que evidencia una tendencia más atenuada ante los desplomes del 13,7 % en 2024 y del 9,1 % en 2023.

En contraste, el Dane reportó un aumento de la mortalidad. Entre enero y julio de 2025 murieron 1.668 personas más que en el mismo lapso de 2024, es decir, un alza del 1 %, y en todo 2024 se reportaron 275.778 defunciones, un 2,7 % más que en 2023, con una tasa bruta de mortalidad estable en 5,2 por cada 1.000 habitantes.

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, dialogó con Mañanas BLU, detalló las causas y los efectos de esta evolución poblacional.



El último paso de la transición demográfica

La tendencia decreciente de la natalidad en Colombia es interpretada por el Dane como el "último paso de la transición demográfica". Urdinola enfatizó que este es un fenómeno universal que ha ocurrido en todas las poblaciones humanas, sin que Colombia sea la excepción.



La transición demográfica se define como el paso "de altos niveles de mortalidad y fecundidad a bajos niveles de mortalidad y fecundidad". La directora recordó que anteriormente la gente tenía muchos hijos debido a una mortalidad muy alta. Sin embargo, cuando las condiciones de mortalidad mejoran, la reacción social es reducir la natalidad: "La gente empieza a reaccionar y a decir, 'Ve, ya no necesito tantos hijos.' Y empieza a caer la natalidad".

Esta tendencia no es nueva, pues viene dándose en Colombia desde los años 70, pero se ha acelerado en los últimos 20 años. La pandemia generó una "profusión desaceleración" de los nacimientos. La caída del 12% de los nacimientos reportada entre 2023 y 2024 marca ese mínimo histórico.



Decisiones conscientes y factores socioeconómicos

Al abordar las razones detrás de la decisión de no tener hijos, la directora Urdinola señaló que si bien el Dane se limita a producir las cifras y no realiza estudios de causalidad, los demógrafos han investigado el fenómeno. Estos estudios, en línea con lo que sucede en otros países y con datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, muestran un vínculo directo con los cambios sociales.

Los cambios más relevantes se dan "cuando tenemos ya un acceso universalizado a la educación de las mujeres, cuando las mujeres también ya teníamos acceso al mercado laboral y se van dando en conjunción muchísimos otros cambios sociales".

El resultado es que las personas están tomando decisiones "mucho más conscientes sobre la natalidad y la fecundidad," a diferencia del pasado, cuando la procreación se daba "por tradición, porque era lo que había que hacer, porque había unos roles que son los roles tradicionales de género". Hoy en día, la natalidad se aborda con plena conciencia, reconociendo que los hijos "demandan, como bien lo mencionas mucho tiempo, mucho dinero".

