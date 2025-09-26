Colombia tuvo en 2024 el nivel más bajo de nacimientos en 10 años, ¿a qué se debe?

Colombia registró en 2024 cerca de 455.000 nacimientos, la cifra más baja en la última década, con una caída del 12 % frente a 2023 y del 31 % frente a 2015, aunque entre enero y julio de 2025 el descenso muestra un ritmo más moderado, informó este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En los primeros siete meses de este año nacieron 243.870 niños en el país, una reducción del 6,6 % frente al mismo periodo de 2024, que evidencia una tendencia más atenuada ante los desplomes del 13,7 % en 2024 y del 9,1 % en 2023.

En contraste, el Dane reportó un aumento de la mortalidad. Entre enero y julio de 2025 murieron 1.668 personas más que en el mismo lapso de 2024, es decir, un alza del 1 %, y en todo 2024 se reportaron 275.778 defunciones, un 2,7 % más que en 2023, con una tasa bruta de mortalidad estable en 5,2 por cada 1.000 habitantes.

Destacó el incremento de los muertes asociadas a trastornos mentales y del comportamiento, que pasaron de 1.259 en 2015 a 6.593 en 2024, un salto del 361 % en la década.



En este grupo, el Alzheimer concentró el 65,9 % de los fallecimientos, seguido de demencias vasculares y otras demencias (28,6 %).

Caen los nacimientos en todo el país

En 2024, los 453.901 nacidos vivos representaron 207.098 menos que en 2015 y 61.648 menos que en 2023.

Todos los departamentos reportaron caídas, pero los más afectados fueron Vaupés (-21 %), Sucre (-20,4 %), Magdalena (-20,2 %) y Vichada (-19,4 %).

Bebé // imagen de referencia. Foto: Unsplash

Por otro lado, el Dane informó que la tasa de fecundidad, que mide el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años, cerró en 28,1 en 2024. Fueron 4,9 menos que en 2023 y 14,2 menos que en 2008.

La mayor baja estuvo en las adolescentes de 15 y 16 años, con una reducción del 17,2 % frente a 2023.



Baja la mortalidad infantil y materna

La mortalidad en menores de cinco años representó en 2024 el 2,2 % de las defunciones, un 4 % menos que en 2015, según el Dane.

Los fallecimientos por desnutrición se redujeron 25,2 % frente a 2023, con la tasa más baja de la última década (6,5 por cada 100.000 menores), aunque todavía por encima de la meta oficial de 5.

También se redujo la mortalidad materna temprana, que en 2024 registró 208 casos, es decir, 34 menos que 2023 y que es la cifra más baja de la última década.

En la tasa general de mortalidad, las enfermedades del corazón siguen siendo la primera causa, con el 17,2 % de las defunciones entre enero y julio de 2025, mientras que los homicidios representaron el 5,2 %.

Aunque en 2024 los suicidios bajaron de 3.301 a 3.066 casos, el Dane advirtió que la tendencia de fondo sigue siendo creciente, con excepción de 2020 y 2024.