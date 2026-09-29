Asofondos respalda propuesta de igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres

A partir del 1 de abril de 2027, entrará a regir la reforma pensional tras las disposiciones del nuevo sistema que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, que traerá diferentes cambios en la distribución de los aportes y el dinero que recibirán las personas para pensionares.

El magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, puso sobre la mesa que se debe ajustar la pensión en Colombia e igualarse la edad para hombres y mujeres, tal como lo mencionó en diálogo con Mañanas Blu.

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"Al aumentar la expectativa de vida, pues aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión. Y debería pensarse en esa posibilidad", dijo. Propuesta que fue respaldada por Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien aseguró que se trata de una discusión necesaria frente a los cambios demográficos del país y a los retos que enfrenta el sistema pensional.

Es una excelente idea. No es una idea nueva, pero sí va en la dirección correcta, y hay muchos argumentos que tenemos para decir que es necesario un cambio de esa naturaleza. El primero de ellos es los datos. Hoy en día las mujeres tienen una vida más larga en promedio que los hombres en Colombia. Las mujeres duran más de 80 años. dijo el presidente de Asofondos

Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

Actualmente, la edad de pensión establecida es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Sin embargo, el presidente de Asofondos señaló que, en la práctica, muchas mujeres terminan pensionándose varios años después de alcanzar la edad mínima y pone sobre la mesa que a los 65. A partir de esta situación, considera que el debate no debería limitarse a la diferencia actual entre hombres y mujeres, sino abordar de manera más amplia la edad de pensión en Colombia.

Recordemos que el pilar semicontributivo, que es el que, al que acceden el 75 % de los colombianos, porque solamente el 25 % de los colombianos tienen tienen, acceden a pensión es a los 65 años. añadió el presidente de Asofondos

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Asofondos planteó que los problemas asociados con la economía del cuidado y las diferencias del mercado laboral deberían ser atendidos mediante políticas públicas específicas, mientras que la edad de pensión debería responder a las condiciones demográficas y de sostenibilidad del sistema.

El presidente de Asofondos también citó cifras del DANE según las cuales, para 2020, alrededor del 22 % de las mujeres en edad de pensión recibían una pensión, frente al 30,8 % de los hombres.