A semanas de terminar el año, miles de trabajadores colombianos empiezan a hacer cuentas sobre cuánto dinero les llegará en diciembre. Entre estos pagos aparece la prima de servicios, una prestación laboral que corresponde a quienes tienen un contrato de trabajo y se entrega en dos cuotas: una a mitad de año y otra al finalizar el segundo semestre.

Ante ello, para facilitar el cálculo, el Ministerio del Trabajo actualizó su conocida Calculadora Laboral, una herramienta gratuita que permite conocer cuánto podría recibir cada trabajador por concepto de prestaciones sociales, salarios, horas extras, recargos y aportes, de acuerdo con las condiciones de su vinculación laboral.

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La plataforma también incorpora disposiciones derivadas de la reforma laboral, entre ellas modificaciones relacionadas con la jornada de trabajo y los recargos por trabajo dominical y festivo.

"Estamos poniendo la tecnología al servicio de los colombianos para que cada persona conozca sus derechos y cada empleador tenga herramientas que le faciliten cumplir con la ley", destacó la ministra de Trabajo, Natalia López.



Salario mensual x días trabajados del semestre ÷ 360: así se calcula la prima para salario ordinario. Foto: Blu Radio y Unsplash

¿Cómo calcular cuánto recibirá de prima en diciembre?

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El valor de la prima de servicios depende del salario del trabajador y del tiempo que haya laborado durante el semestre. Para hacer una estimación, se utiliza la siguiente fórmula:

Prima de servicios = salario base × días trabajados ÷ 360

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En el salario base también debe incluirse el auxilio de transporte cuando el trabajador tenga derecho a recibirlo. Si los ingresos son variables, por ejemplo, por comisiones, horas extras o recargos, se debe calcular el promedio de lo devengado durante el periodo correspondiente.

Quienes trabajaron durante todo el segundo semestre, equivalente a 180 días para efectos de esta liquidación, reciben la mitad de su salario mensual como prima, incluido el auxilio de transporte cuando aplica.

Si una persona ingresó a trabajar después de julio o terminó su contrato antes de diciembre, el pago se calcula proporcionalmente al tiempo laborado.

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¿Cómo utilizar la calculadora del Ministerio del Trabajo?

La herramienta digital permite consultar diferentes conceptos laborales y realizar estimaciones de los valores que corresponden al trabajador. Para calcular la prima, se deben ingresar los datos solicitados, como el salario y el periodo trabajado, con el fin de obtener un resultado de referencia.

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La Calculadora Laboral también incluye opciones para estimar los intereses a las cesantías y otros pagos relacionados con las obligaciones del empleador.

Puede ingresar directamente a la plataforma a través de este enlace: Calculadora Laboral del Ministerio del Trabajo.

El Ministerio advierte que los resultados son pedagógicos y corresponden a estimaciones, por lo que no reemplazan una liquidación definitiva.

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¿Hasta cuándo deben pagar la prima de diciembre?

La prima de servicios se entrega en dos pagos al año. La cuota correspondiente al segundo semestre debe ser pagada a más tardar el 20 de diciembre, de acuerdo con la normativa laboral.

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Este derecho cobija a trabajadores vinculados mediante contrato laboral, sin importar su modalidad o duración, incluidos empleados domésticos, trabajadores por días y personas contratadas a tiempo parcial, siempre que exista una relación laboral.