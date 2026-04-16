Grupo Éxito espera un aumento de hasta el 60 % de sus ventas durante el Mundial

De cara a la temporada del Mundial, el Grupo Éxito puso en marcha una estrategia comercial con la que tiene proyecciones de crecimiento de hasta 60 % en algunas categorías. La iniciativa involucra a más de 60 proveedores y reúne una oferta que supera los 16 millones de productos, en un contexto en el que el fútbol suele modificar los hábitos de compra en los hogares colombianos, según el gerente general de la compañía Carlos Giraldo Moreno.

La compañía organizó su propuesta bajo el concepto de “Los seleccionados”, que agrupa algunos productos en tienda física y canales digitales. La apuesta incluye categorías clave como tecnología, alimentos, bebidas, textil y entretenimiento, que históricamente registran incrementos durante eventos deportivos, especialmente por el consumo en casa y las reuniones alrededor de los partidos de fútbol.

Dentro de esta estrategia aparecen tres productos específicos que buscan dinamizar la demanda. Uno de los más innovadores son “Los panitas”, figuras coleccionables de la Selección Colombia que llegan como producto licenciado de la FIFA y de las que habrá 750.000 unidades disponibles para la venta. De acuerdo con la gerente de Mercadeo de Grupo Éxito, Ana María Lopera, la selección colombiana de fútbol es la primera en el mundo en contar con sus propias figuras coleccionables.

En total, son 14 los jugadores que tendrán su versión en “Los panitas”, junto al director técnico Néstor Lorenzo. Algunos de ellos son James Rodríguez, Jefferson Lerma, Camilo Vargas, Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Richard Rios, Daniel Muñoz, Luis Díaz, entre otros. “Cada jugador le imprimió su sello y participó en la creación, para que la figura sea personalizada (…) vamos a contar historias de cada uno de los jugadores por semana, a medida de que vayan saliendo”, explicó Lopera.



Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: AFP.

El segundo objeto es el tradicional álbum Panini, que tendrá una activación especial a comienzos de mayo con la entrega de más de 150.000 ejemplares en tiendas seleccionadas, además de espacios para intercambio de láminas a final de mayo. “Como este mundial serán 48 selecciones, los sobres tendrán siete láminas en total. Es decir, dos más que las habituales, lo que representa un 40 %”, explicó el gerente general, Carlos Giraldo.

El impulso también se concentra en el sector textil, con más de 184.000 prendas con licencia FIFA desarrolladas en su mayoría por la industria nacional. Según la compañía, cerca del 95 % de las prendas que comercializa son producidas en Colombia, lo que se traduce en generación de empleo indirecto, particularmente en el sector de la confección.

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Por otra parte, el Grupo Éxito proyecta vender cerca de 700.000 televisores en 2026, lo que representaría un crecimiento de doble dígito frente al año anterior. Otras categorías como snacks y bebidas también entran en este dinamismo, pues la compañía espera un crecimiento cercano al 41 % en estos productos frente al mismo periodo del año pasado. Este comportamiento se explica, en parte, por los hábitos de los colombianos durante el torneo.