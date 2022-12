Industria no crecería en 2017 y se necesitará otra reforma tributaria: ANDI

A propósito de la crisis en el sector textil, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que la industria no crecerá este año y que, a largo plazo, se necesitará otra reforma tributaria.



Luego de que se conociera la afectación a la industria textil, Mac Master señaló que para que haya un desarrollo empresarial, el país debe tener un sistema impositivo mucho más competitivo.



“La industria ha tenido un comportamiento bastante menos bueno, cifras incluso negativas. Ojalá logremos que la industria no decrezca durante 2017, yo creo que vamos a estar muy cerca del no crecimiento este año”, manifestó.



Sin embargo, dijo que es importante no caer en el pesimismo extremo, pues Colombia no está viviendo una crisis.



Finalmente, aceptó que hay expectativa sobre el repunte del consumo y celebró la llegada de la nueva ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez.



-A través de su cuenta de Twitter, el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño dio a conocer las cuatro opciones de nombre que podría llevar el partido político de esa organización.



-Este martes se define si se declara calamidad pública en Chocó para atender los nueve municipios afectados por inundaciones debido a las lluvias de las últimas horas.



-El presidente Nicolás Maduro aseguró que tiene preparadas varias medidas en contra del bloqueo económico de Estados Unidos.



-El Deportes Tolima informó a través de un comunicado que José Eugenio 'Cheché' Hernández no seguirá siendo el técnico del equipo y lo reemplazará Alberto Gamero.



