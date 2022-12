Jamás he tratado mal a las mujeres: la cínica respuesta del taxista Contreras

Luego de la polémica que se desató en redes por cuenta de un video de Freddy Contreras, en el que agredía verbalmente a las conductoras y socios de Uber, el líder de los taxistas aseguró que “fue mal interpretado su mensaje”.

“Fue mal interpretado, porque siempre el respeto hacia la mujer, tengo mamá, hermanas, hijas muertas en las cuales les debo un respeto (…) que haya dicho, tal vez, lo de lavar, planchar y cocinar, pero es un trabajo digno”, dijo en entrevista con City TV.

Según Contreras, hizo el video porque siempre ha estado en desacuerdo con los trabajos ilegales. “Jamás he tratado mal a las mujeres en este video y tampoco en la calle. Respeto a las damas. No digo que no puedan conducir, sino que sea un tema en el cual hay más trabajos, pero no conducir la ilegalidad”, insistió a ese medio de comunicación.

Finalmente, aseguró que sus declaraciones han sido motivo de amenazas para él y su familia.

“Tengo 1.300 llamadas solo amenazándome, amenazando a mi hermana, mi mamá (…) de que las van a matar. Los números ya los tiene la Policía. Mátenme a mí si quieren, pero no a mi familia”, expresó el taxista.

Freddy Contreras, líder taxista que generó polémica por un video, asegura que no se arrepiente de sus declaraciones. Todos los detalles en #FueraDelEstudio con @RafaelDavidNC pic.twitter.com/NDnAC1ujec — Canal Citytv (@Citytv) January 13, 2020

No obstante, sus disculpas en redes le recordaron a Contreras sus comentarios de "trabajar en uber porno" a las mamás y hermanas de los conductores de Uber, así como que era mejor que se fueran a "lavar y planchar" en vez de manejar un carro.