Javier Díaz Molina deja la presidencia de Analdex por jubilación tras 29 años en el cargo

Javier Díaz Molina deja la presidencia ejecutiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) por jubilación, luego de ocupar el cargo durante 29 años. Su renuncia fue aceptada por la Junta Directiva del gremio en la sesión ordinaria de este miércoles 7 de octubre. Díaz estaba al frente de la Asociación desde el 15 de junio de 1997.

De acuerdo con Analdex, su salida responde a una decisión personal que había sido concertada con la Junta Directiva desde hace varios años, pero que había sido aplazada a petición del gremio. La Asociación destacó, además, su trayectoria de 40 años dentro de la organización, en la que antes de llegar a la presidencia se desempeñó durante una década como vicepresidente ejecutivo.

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“Su intachable lealtad, dedicación incansable y profundo compromiso personal permitieron la consolidación de un equipo de trabajo técnico y altamente cohesionado dentro de Analdex”, señaló el gremio. También destacó que su estilo de liderazgo estuvo marcado por la cercanía y el contacto transparente con afiliados y colaboradores.

“Su visión fue determinante para el fortalecimiento del gremio, la expansión hacia nuevos sectores y regiones con la apertura de cuatro oficinas regionales en el país, y la histórica ampliación de nuestra gestión para representar formalmente a exportadores, importadores y a toda la cadena logística”, afirmó Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva.



Con la salida de Díaz, Santiago Pardo Salguero asumirá la presidencia ejecutiva de Analdex. Es economista de la Universidad de los Andes y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en comercio internacional, negociaciones comerciales, asuntos gubernamentales y diplomacia.

Pardo ha trabajado en el Ministerio de Comercio, la OEA, Analdex y el Consejo Gremial Nacional. También fue jefe negociador de varios tratados de libre comercio de Colombia con la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía y Panamá. Además, se desempeñó como director para Asia de la Federación Nacional de Cafeteros y fue embajador de Colombia en Japón entre 2019 y 2022. Posteriormente, ocupó cargos directivos en Tetra Pak y en el sector privado.