Astro Luna: resultado del sorteo hoy miércoles 28 de octubre de 2026

El Super Astro Luna es un juego de azar popular en Colombia que combina cifras numéricas con los signos del zodiaco. Para participar, los jugadores deben escoger un número de cuatro dígitos y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales. La combinación elegida se compara con el resultado oficial para determinar si se cumplen las condiciones necesarias para obtener un premio.

Resultado del Super Astro Luna del 28 de octubre de 2026

El sorteo del Super Astro Luna del miércoles 28 de octubre de 2026 dejó como resultado ganador el número: (en minutos), acompañado del signo zodiacal Libra.

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Estos son los datos principales de la jornada:

Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Signo zodiacal ganador:

Los participantes pueden verificar los resultados mediante los canales oficiales autorizados. También es importante revisar cuidadosamente el tiquete para comprobar si el número y el signo seleccionados coinciden con la combinación ganadora, de acuerdo con las condiciones de la apuesta.

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¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna realiza sorteos diariamente, pero el horario cambia según el día de la semana. La programación habitual indicada para este juego es la siguiente:

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De lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finalizada cada jornada, los jugadores pueden consultar los resultados a través de los medios oficiales del operador. Se recomienda verificar la programación vigente para confirmar los horarios de cada sorteo.

¿Cómo se juega al Super Astro Luna?

Para participar en el Super Astro Luna, cada jugador debe elegir una combinación numérica de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y acompañarla con uno de los 12 signos del zodiaco.

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Los signos disponibles para realizar la apuesta son:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor está destinado a quienes aciertan tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal correspondiente al resultado oficial, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el reglamento del juego.

¿Qué modalidades de apuesta ofrece el Super Astro Luna?

El juego permite registrar diferentes combinaciones para adaptar las apuestas a las preferencias de cada participante.

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Una de las alternativas consiste en jugar un mismo número con los 12 signos zodiacales. Esta opción permite cubrir todos los signos con una misma cifra, aunque implica realizar varias apuestas y asumir el costo correspondiente.

Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes, lo que permite combinar varios números y signos en una misma compra.

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¿Cuánto cuesta jugar al Super Astro Luna?

Los valores de apuesta indicados en la información de referencia son los siguientes:



Valor mínimo por tiquete : $500.

: $500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estos montos permiten a los participantes elegir cuánto desean apostar, de acuerdo con su presupuesto y las condiciones de la modalidad seleccionada. Se recomienda confirmar los valores vigentes en los puntos de venta autorizados.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, los jugadores deben comparar los datos de su tiquete con la combinación publicada por los canales oficiales. La verificación del número de cuatro cifras y del signo zodiacal permite determinar si la apuesta cumple las condiciones para recibir un premio. En caso de obtener un resultado ganador, el participante debe conservar el tiquete original y consultar con el operador los pasos necesarios para reclamarlo.