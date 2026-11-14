Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de noviembre de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar que combina números y signos zodiacales. Para participar, los jugadores deben elegir una cifra de cuatro dígitos, entre 0000 y 9999, y relacionarla con uno de los 12 signos del zodiaco. Este sábado 14 de noviembre podrán consultar el resultado del sorteo nocturno.

¿Cuál fue el resultado del Super Astro Luna hoy?

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El número ganador del chance Astro Luna de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene horarios establecidos según el día de la semana. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 10:40 p. m.; los sábados, a las 10:42 p. m., y los domingos y festivos, a las 8:30 p. m.

¿Cuánto cuesta jugar el Super Astro Luna?

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El valor de las apuestas va desde $500 hasta $10.000. Cada participante puede elegir el monto que desea invertir y seleccionar el número de cuatro cifras junto con el signo zodiacal de su preferencia.

¿Cuáles son los signos zodiacales del Super Astro Luna?

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Para participar en este juego, se debe escoger uno de los 12 signos del zodiaco. Estas son las opciones disponibles:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

También existe la opción Todos los Signos, que permite jugar un mismo número con los 12 signos zodiacales al solicitarlo en el punto de venta. Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas.

¿Cómo jugar el Super Astro Luna?

Los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los signos zodiacales. Para obtener un premio, deben acertar la combinación de número y signo, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.

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La apuesta se puede realizar en los puntos de venta autorizados. Es importante revisar que los datos registrados en el tiquete correspondan a la selección realizada y conservarlo para consultar el resultado.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

