Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de noviembre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Este sábado 14 de noviembre, los participantes esperan conocer las cifras del sorteo para comprobar si acertaron con sus apuestas.

¿Cuál fue el número ganador del Chontico Noche este sábado?

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El resultado del Chontico Noche de este sábado se publicará una vez finalice el sorteo. Estos son los datos que podrán consultar los jugadores:



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche tiene un horario establecido durante la semana. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados, a las 10:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos se juega a las 8:00 p. m.

¿Cuánto cuesta jugar el Chontico Noche?

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Los interesados pueden realizar sus apuestas con valores desde $500 hasta $10.000. El monto depende de la modalidad elegida y de la cantidad que cada persona decida invertir en el chance.

Cómo jugar el chance Chontico Noche

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Para participar, es necesario elegir un número y definir la modalidad de apuesta. Estas son las opciones disponibles:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden.

coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición.

coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición. Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.

acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: acertar el último número del resultado.

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es una alternativa adicional dentro del juego que ofrece otra posibilidad de participación. Sus condiciones dependen de las reglas vigentes, por lo que es importante consultar la información correspondiente antes de realizar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

