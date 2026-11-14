Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de noviembre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de chance más populares de la región Caribe colombiana, con presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sábado 14 de noviembre, los participantes esperan conocer las cifras ganadoras para comprobar sus apuestas.

¿Cuál fue el número ganador del Sinuano Noche este sábado?

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El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m. Este horario permite a los participantes conocer el resultado al finalizar la jornada y verificar si acertaron con los números seleccionados.

¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Noche?

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Las apuestas tienen valores desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. El monto seleccionado también influye en el premio que puede recibir el participante, de acuerdo con las condiciones de cada opción.

Cómo jugar el chance Sinuano Noche

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Para participar, se debe escoger un número y definir la modalidad de apuesta. Estas son las alternativas disponibles:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden.

coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición.

coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición. Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.

acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: acertar el último número del resultado.

¿Cómo funciona la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota es una opción adicional contemplada en el juego y ofrece otra alternativa de participación. Sus condiciones dependen de las reglas vigentes, por lo que es importante consultar la información correspondiente antes de realizar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

