Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Super Astro Luna combina una cifra de cuatro números, que puede estar entre 0000 y 9999, con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Resultado de Astro Luna hoy 19 de septiembre

El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos).

Dos últimas cifras: (en minutos).

Tres últimas cifras: (en minutos).

El juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con la combinación obtenida en el sorteo.

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos los festivos. Los horarios dependen de la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cómo se juega el chance Astro Luna?

Para participar en este juego, los apostadores deben escoger una combinación de cuatro cifras y asociarla con uno de los signos disponibles.

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Las opciones para jugar son:



Escoger el número: se seleccionan cuatro cifras entre 0000 y 9999. Elegir el signo: se puede seleccionar uno de los doce signos zodiacales. Aumentar las posibilidades: existe la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el número de cuatro cifras con los doce signos. Para utilizarla, se debe informar a la asesora que se desea realizar esta modalidad. Registrar la apuesta: cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas.

¿Cuánto cuesta apostar en Astro Luna?

Las apuestas se encuentran dentro de los límites establecidos:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Dónde se puede jugar Súper Astro?

El Súper Astro está disponible en puntos de venta físicos a nivel nacional, donde los participantes pueden realizar sus apuestas.

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¿Qué se necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

Para cobrar un premio es necesario presentar una documentación básica. Los requisitos pueden aumentar dependiendo del valor obtenido.

Los documentos fundamentales son:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, de acuerdo con el monto del premio calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:

