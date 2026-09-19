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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de septiembre de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de septiembre de 2026

Consulte los resultados del Baloto y Baloto Revancha de este miércoles 19 de septiembre y conozca los acumulados para el próximo sorteo.

Baloto.jpg
Baloto.
Foto: archivo, imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este miércoles 19 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

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Números ganadores del Baloto y Revancha

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La combinación ganadora del Baloto de este sábado 19 de septiembre de 2026 es:

Baloto

  • XX - XX - XX - XX - XX Super Balota: XX. (en minutos)

Revancha

  • XX - XX - XX - XX - XX Super Balota: XX.

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

  • Para este sábado 19 de septiembre de 2026, el acumulado del Baloto es de $58.400 millones.
  • Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.000 millones.

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

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Los participantes pueden consultar los resultados y verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.

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