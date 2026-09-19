Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El chance Caribeña Noche hace parte de los juegos de chance disponibles en Colombia y cuenta con sorteos de lunes a sábado, por lo que sus resultados son consultados diariamente por los participantes.

Resultado Caribeña Noche hoy 19 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para acceder a un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo.

Desde 2025, los participantes tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, alternativa que puede aumentar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras.



La quinta balota sigue ampliando las posibilidades de ganar

La quinta balota, incorporada como una opción adicional para los jugadores, complementa el resultado principal de Caribeña Noche. Al acertarla junto con las cifras correspondientes, los participantes pueden acceder a posibilidades adicionales dentro del juego.

Publicidad

Esta alternativa se suma a las diferentes modalidades de apuesta disponibles para quienes participan en los sorteos.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 10:30 p. m. El resultado puede consultarse una vez finalizada la jornada y publicados oficialmente los números correspondientes.

Publicidad

¿Cómo se juega el chance Caribeña Noche?

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta. El premio depende de las cifras acertadas y de la forma en que estas coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

El valor de las apuestas se encuentra dentro de los límites establecidos para el juego:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Para iniciar el proceso, todos los ganadores deben presentar:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:

