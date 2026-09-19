Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor presencia en la Costa Caribe colombiana, con participación especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Resultado del Sinuano Noche hoy 19 de septiembre

El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Las apuestas del Sinuano Noche tienen valores entre $500 y $25.000. Para obtener un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado correspondiente.

Desde 2025, los jugadores también pueden agregar una quinta balota o número adicional, alternativa que puede incrementar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. El resultado oficial puede consultarse una vez termina el sorteo y se publican las cifras correspondientes.

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¿Cómo se juega el chance Sinuano Noche?

El juego dispone de diferentes modalidades, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

Los requisitos para reclamar un premio varían según el monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También se contemplan requisitos adicionales de acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT:

