Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 3 de octubre de 2026

Los resultados del Super Astro Luna son consultados diariamente por miles de colombianos que participan en este popular juego de suerte y azar. A diferencia de los chances tradicionales, esta modalidad requiere acertar no solo un número de cuatro cifras, sino también un signo zodiacal.

Resultado Astro Luna hoy, sábado 3 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 3 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo ganador: (en minutos)

Los jugadores pueden comparar el resultado oficial con el número y el signo registrados en su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Astro Luna?

Astro Luna realiza sus sorteos de lunes a viernes a las 10:40 p. m., los sábados a las 10:42 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

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¿Cuánto cuesta jugar Astro Luna?

Las apuestas de Astro Luna tienen valores desde $500 hasta $10.000, de acuerdo con la opción seleccionada por el jugador.

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¿Cómo jugar Astro Luna?

Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco.

Las opciones son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

También está disponible la opción Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco. Para hacerlo, el jugador debe indicárselo al asesor al momento de realizar la apuesta.

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En cada tiquete se pueden realizar hasta cuatro apuestas.

¿Dónde jugar Astro Luna?

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Astro Luna está disponible en puntos de venta físicos autorizados en diferentes regiones de Colombia. Allí los jugadores pueden seleccionar el número y el signo con los que desean participar.

¿Cómo reclamar un premio de Astro Luna?

Si el número y el signo registrados en el tiquete coinciden con el resultado ganador, el jugador debe presentar los documentos requeridos para solicitar el pago:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT:

También debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Se requiere además un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.