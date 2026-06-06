Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 6 de junio de 2026

El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más llamativos para los colombianos, gracias a una mecánica que combina números y signos zodiacales en una misma apuesta. Esta modalidad, diferente a los chances tradicionales, atrae diariamente a miles de participantes que esperan conocer la combinación ganadora.

Su formato especial y la posibilidad de realizar distintas combinaciones han permitido que este sorteo mantenga una importante popularidad en diferentes regiones del país.

Resultado del Super Astro Luna hoy, sábado 30 de mayo de 2026

El resultado oficial del Super Astro Luna, juego de cobertura nacional en Colombia, para este sábado 30 de mayo de 2026 dejó como ganadora la combinación (en minutos). Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a todos los participantes a verificar su tiquete en puntos autorizados o distribuidores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal ganador: (en minutos)

Las autoridades recomiendan consultar las cifras únicamente a través de canales oficiales y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

Este sorteo se realiza todos los días del año, aunque el horario varía según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales son divulgados mediante los canales autorizados para consulta de los participantes.

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¿Cómo jugar Super Astro Luna?

La dinámica del juego consiste en seleccionar una combinación integrada por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Los participantes pueden escoger números entre el 0000 hasta el 9999, combinarlos con cualquiera de los doce signos del zodiaco:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio principal se obtiene al acertar tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial.

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Modalidades de apuesta

Super Astro Luna ofrece varias alternativas para que los jugadores personalicen sus jugadas según sus preferencias. Una de las opciones más utilizadas consiste en apostar un mismo número con los doce signos zodiacales, aumentando las posibilidades de coincidir con el signo ganador del sorteo.

Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, brindando la oportunidad de participar con varias combinaciones en una sola compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Los valores de apuesta están diseñados para ajustarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo por apuesta: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Esto permite que cada participante decida cuánto invertir de acuerdo con sus preferencias y estrategia de juego.



Cómo verificar los resultados de Super Astro Luna

Después de cada sorteo, se aconseja revisar cuidadosamente el tiquete y compararlo con la información publicada en los medios oficiales autorizados.

Realizar esta validación permite confirmar cualquier premio obtenido y facilita el proceso de reclamación en caso de resultar ganador.

Con una mecánica innovadora, sorteos diarios y la combinación de números con signos zodiacales, el Super Astro Luna continúa siendo una de las opciones de juego más consultadas por los colombianos.