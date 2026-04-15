Baloto y Revancha, resultado del último sorteo este miércoles 15 de abril de 2026

El Baloto realizó este miércoles 15 de abril de 2026 su sorteo número 2644. De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo, los números ganadores del Baloto fueron: X - X - X - X - X superbalota: XX.



Resultados del Baloto Revancha del 15 de abril de 2026

En el mismo sorteo también se jugó Baloto Revancha, una modalidad adicional que ofrece otra oportunidad de ganar con los mismos números del tiquete. Los números ganadores de Baloto Revancha fueron: X - X - X - X - X - XSuperbalota: XX. El acumulado de esta modalidad alcanzaba $20.300 millones.



Verifique siEmpre su tiquete

A continuación puede ver la imagen oficial del resultado del sorteo, donde aparecen los números ganadores y la distribución de premios. Es importante recordar que los resultados publicados sirven como referencia informativa, pero los jugadores deben verificar siempre su tiquete en los canales oficiales del Baloto o en los puntos autorizados, ya que solo la validación del operador confirma si un apostador resultó ganador.