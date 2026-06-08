Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 8 de junio de 2026

El sorteo 2.668 de Baloto y Revancha, realizado este lunes, 8 de junio de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo.

Resultados Baloto y Revancha: números ganadores del 6 de junio de 2026

Baloto

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para este sorteo fueron: (en minutos)



Balotas principales: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Súper Balota (SB): XX

Revancha

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para esta modalidad fueron: (en minutos)



Balotas principales: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Súper Balota (SB): XX

Publicidad

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.