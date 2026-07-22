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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 22 de julio de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 22 de julio de 2026

El sorteo 2.686 de Baloto y Revancha incrementó los acumulados conjuntos para el próximo sábado. Conozca los resultados de esta jornada.

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Baloto Revancha
Foto: Baloto/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

Baloto realizó este miércoles, 22 de julio de 2026 el sorteo 2.686, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban llevarse el premio mayor acumulado. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio principal no registró ganadores con cinco aciertos más la Superbalota, por lo que el acumulado continuará creciendo para el próximo sorteo.

Números ganadores del Baloto del 22 de julio de 2026

Los números favorecidos en el sorteo 2.686 fueron:

  • 06 - 33 - 03 - 19 - 30 Superbalota: 09.

Resultados de Revancha del 22 de julio de 2026

En la modalidad Revancha, los números ganadores del sorteo 2.686 fueron:

  • 06 - 33 - 03 - 18 - 32 Superbalota: 07.

Baloto es uno de los juegos de azar de mayor tradición en Colombia. Para obtener el premio mayor es necesario acertar las cinco balotas principales y la Superbalota. Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana y ofrecen la posibilidad de participar en ambas modalidades con una misma apuesta.

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