Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de julio de 2026

Los resultados oficiales de Baloto y Baloto Revancha correspondientes al Sábado 25 de julio de 2026 fueron entregados tras la realización del sorteo número 2.687. El sorteo dejó un saldo de miles de colombianos beneficiados en las categorías menores de premiación, mientras que los premios mayores en ambas modalidades no registraron ganadores de la combinación completa, por lo que las cifras acumuladas continúan en aumento para la siguiente fecha.

Números ganadores del sorteo 2.687 de Baloto

En el juego principal de Baloto, la combinación de números sorteados este 25 de julio de 2026 fue la siguiente:

(a espera del sorteo)



Números principales: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Super Balota: XX

El acumulado con el que se jugó este sorteo ascendía a $49.200 millones de pesos. Tras no reportarse boletos ganadores para la categoría máxima de 5 aciertos más Super Balota, el premio mayor creció y se fijó en $49.600 millones de pesos para el sorteo programado para el sábado 25 de julio de 2026.

Números ganadores del sorteo 2.687 de Baloto Revancha

En la modalidad Revancha del sorteo 2.687, disputada con un acumulado inicial de $8.600 millones de pesos, la combinación sorteada fue:

(a espera del sorteo)

Números principales: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Super Balota: XX

Al igual que en la opción principal, no hubo tiquetes premiados con los 5 aciertos más la Super Balota ni con 5 aciertos sencillos, dejando vacante el gran acumulado, que pasó a $8.800 millones de pesos para la jornada del sábado 25 de julio de 2026.

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

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Para reclamar tu premio, se debe presentar el tiquete original completamente diligenciado en un punto físico. Si se compró por internet, descárgalo desde el correo electrónico o en "Mis Apuestas" en baloto.com, imprimirlo y acercarse a un punto físico para realizar el cobro.